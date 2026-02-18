Усик назвал коррупцию ключевой проблемой Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Усик в интервью, опубликованном в Telegram-канале российских пранкеров, отметил, что власти страны, включая президента и его аппарат, должны делать больше для людей, особенно в условиях отсутствия света и тепла в Киеве, передает РИА «Новости».

«Коррупционные скандалы – это большая проблема. Люди должны работать, а если вы плохо относитесь к стране – убирайтесь прочь, на линию фронта или не знаю куда, но вы не должны работать для людей. Это главная проблема», – подчеркнул Усик.

Спортсмен также сообщил, что лично не общается с Владимиром Зеленским. Усик отметил, что иногда видит Зеленского как согражданина, однако не считает его своим другом. По его словам, с собеседником по видеосвязи он чувствует больше дружественных отношений, чем с главой государства.

Александр Усик родился в Симферополе и начал боксерскую карьеру в Крыму. В начале февраля он сделал совместное фото с российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. В ноябре он добровольно освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), однако по-прежнему владеет поясами по версиям WBA Super, IBO, WBC и IBF в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Усика 24 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко стал свидетельством серьезного настроя западных структур по борьбе с коррупцией вокруг Владимира Зеленского и отступать они не станут.

В воскресенье спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому не задали ни одного вопроса о масштабах коррупции на Украине, которая оценивается в 50 млрд долларов.