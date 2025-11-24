Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 80%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 80%, пишет ТАСС.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 21 ноября объем газа составлял 79,1%, что на 9,2 процентных пункта меньше, чем в этот же период прошлого года. На фоне похолодания отбор газа из хранилищ достиг 666 млн куб. м в сутки – это третий по величине показатель за всю историю наблюдений для ноября.

Общий объем газа в ПХГ составляет 87,4 млрд куб. м – это девятый максимум для ноября за все время отслеживания данных. В октябре прошлого года уровень заполненности превышал 88%, а среднемноголетний показатель на эту дату выше нынешнего почти на 10 процентных пунктов. С началом отопительного сезона из ПХГ уже было выбрано около 7,5 млрд куб. м газа, однако с учетом закачки нетто-отбор составил лишь 4,4 млрд куб. м.

Существенное отставание наблюдается и по темпам закачки: к началу осенне-зимнего сезона в хранилища ЕС поступило только 54,7 млрд куб. м вместо необходимых 61 млрд куб. м согласно норме Еврокомиссии. При этом правила допускают 10-процентное отклонение в случае сложных условий. Отмечается, что отбор газа с момента максимального заполнения на 41-й день оказался на 42% ниже среднего на этот день за последние пять лет.

Ранее в Газпроме заявили о высоком риске проблем с газоснабжением в Европе во время сильных морозов. Алексей Миллер, глава компании, отметил, что долгосрочные прогнозы обещают аномально холодную зиму в Европе и России – такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

Несмотря на это, Европа нарастила импорт сжиженного природного газа: в октябре был установлен рекорд для этого месяца – 82,5 млрд куб. м за летний период. При этом мощности регазификации пока загружены только на 53% от максимума. Средние цены на газ в октябре составляли около 384 долларов за тысячу кубометров, а в ноябре снизились примерно до 374 долларов.

