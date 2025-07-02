Европа в июне закачала рекордный за три года объем газа

Европа в июне закачала в ПХГ рекордные 12,4 млрд кубометров газа

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что закачка газа в европейские подземные хранилища в июне достигла максимального значения за последние три года. За месяц в хранилища было закачано 12,4 млрд куб. м газа, что стало рекордом с 2021 года. При этом отбор газа из ПХГ в июне составил 867 млн куб. м, на 22% больше, чем год назад, передает ТАСС.

По состоянию на 30 июня уровень заполненности европейских хранилищ достиг 58,9%, что на 9,3 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. В ПХГ содержалось 64,6 млрд куб. м газа, однако запасы на 20 млрд куб. м, или на 24%, ниже прошлогодних значений. Нетто-закачка газа с начала летнего сезона составила более 27 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м для достижения целевого уровня 90% к зиме.

Газпром отмечал, что Европе будет сложно заполнить хранилища до зимы, учитывая ограничения по новым мощностям и растущий спрос на СПГ в Азии. Форум стран – экспортеров газа также прогнозирует, что ЕС столкнется с серьезными трудностями при достижении целевого уровня заполненности и ожидает, что летние цены на газ на биржах будут выше зимних, что ставит под вопрос выгоду от дальнейшей закачки топлива.

Средняя цена газа в Европе в июне составила около 439 долларов за тысячу куб. м, увеличившись на 6,7% по сравнению с маем и став на 15% выше, чем в июне прошлого года. За первое полугодие 2024 года цены на газ выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а по сравнению со вторым полугодием 2024 года – на 5%, достигнув 464 долларов за тысячу куб. м.

В начале июня Газпром сообщил, что восполнение запасов газа в подземных хранилищах Европы идет медленнее обычного.

Ранее Газпром сообщал, что запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров. В компании также сообщали, что в российских ПХГ планируется нарастить рекордный резерв этого топлива к отопительному периоду 2025–2026 годов, объем превысит 73 млрд кубометров.