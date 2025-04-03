«Газпром» сообщил об абсолютном минимуме запасов газа в украинских ПХГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания «Газпром» заявила, что уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах достиг абсолютного минимума за время наблюдений. На 31 марта объем газа в ПХГ составил 5,4 млрд кубометров, включая буферный газ, сообщает ТАСС.

В текущем сезоне Украина отобрала из ПХГ 7,3 млрд кубометров газа, что на треть больше, чем было закачано летом.

По данным «Газпрома», в Европе среднесуточный темп отбора газа из подземных хранилищ стал вторым максимальным за историю. Запасы газа в европейских ПХГ снизились до 34,3 млрд кубометров на 31 марта, что на 25,3 млрд меньше, чем в прошлом году.

Также отмечается, что потребление газа в Турции в первом квартале достигло исторического максимума, превысив 21 млрд кубометров по данным турецкой биржи EPIAS. Это может повлиять на дальнейшую геополитическую обстановку в регионе и создать дополнительные сложности в газовых поставках для европейских стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе впервые за три года снизились до 37% впервые снизились, Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ Европы, а цена газа в Европе в феврале выросла на пять процентов.