Запасы газа в Европе снизились до 37% впервые за три года

Запасы газа в ПХГ Европы опустились до 37% на фоне высоких темпов отбора

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы достигли отметки 37%, что является самым низким показателем за последние три года. Этот спад объясняется повышенными темпами отбора газа в текущем сезоне, передает ТАСС. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), с начала отопительного сезона нетто-отбор газа составил около 64,5 млрд кубометров.

На 4 марта отбор газа из ПХГ стран ЕС составил 393 млн кубометров, в то время как закачка достигла 37 млн кубометров. Несмотря на значительные объемы потребления, общий объем газа в ПХГ остается седьмым по величине для начала марта за всю историю наблюдений, составляя 41,4 млрд кубометров.

Прошлый сезон отбора завершился 31 марта 2024 года с рекордными 58,44% запасов. Нынешние показатели ниже и конца предыдущих сезонов, включая 2018–2019 и 2019–2020 годы, когда запасы опускались до критичных отметок.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года. Суммарный отбор на 127-й день сезона на 26% выше среднего значения за последние пять лет. В 2018 и 2022 годах запасы падали до критичных уровней ниже 18% и 26% соответственно.

Европа переживает теплую неделю, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии в феврале составила 13%, а в начале марта – 19%. Средняя цена закупки газа в январе составляла 518 долларов, в феврале – 542 доллара. Поступления СПГ в феврале достигли рекордных значений, мощности регазификации загружены на 53%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский отбор газа достиг семилетнего рекорда в феврале, что вызвало обеспокоенность относительно запасов. Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ в Европе, если текущий отбор продолжится. Цена на газ в Европе в феврале выросла на пять процентов, что может усугубить ситуацию с запасами.