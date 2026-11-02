Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 2%

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 1178 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1179,1 доллара (-1,9%). А по состоянию на 9:50 мск показатель составлял 1178,4 доллара (-1,9%), передает РИА «Новости».

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1201,4 доллара за тысячу кубометров.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам сентября составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа.

В октябре средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% по сравнению с сентябрем, до 1005 долларов за тысячу кубометров, на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье средние биржевые цены на газ в Европе достигли 1005 долларов за тысячу кубометров.

В пятницу спотовая цена природного газа на европейских биржах поднялась выше отметки в 1,2 тыс. долларов за тысячу кубических метров.

На прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе превысили 1150 долларов впервые с 2022 года.