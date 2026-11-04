Волонтеры на Красной площади по-военному приветствовали Путина

Tекст: Вера Басилая

Глава государства в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Вместе с президентом в церемонии приняли участие подопечные фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», кадеты, представители молодежных организаций и волонтеры, передает ТАСС.

«Здравствуйте, здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий!» – поприветствовали президента юные участники торжественной церемонии.

Владимир Путин поинтересовался, не замерзли ли активисты, и, получив отрицательный ответ, пригласил их в Кремль, где теплее.

Активистка из Башкирии Самира Гаеткулова рассказала о проведении акции «Чай победы». Вместе с другими волонтерами она собирала травяные сборы и отправляла их участникам спецоперации на фронт. Девушка поблагодарила главу государства за созданные в России возможности для молодежи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международной недели «Народы России» в Москве.

Владимир Путин призвал восьмилетнего мальчика соблюдать меры безопасности при возведении блиндажей в Белгородской области.

Также Путин пообщался на Красной площади с детьми героев спецоперации.