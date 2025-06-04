Газпром сообщил о замедлении темпов закачки газа в Европе

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале компании указано, что европейские операторы столкнулись с необходимостью увеличить закачку газа на фоне медленного пополнения ПХГ и летних ремонтов.

Чтобы достичь целевого уровня заполненности хранилищ в 90% к 1 ноября 2025 года, европейским операторам потребуется в течение следующих пяти месяцев закачать 41,9 млрд кубометров газа. В компании указали, что этот объем на полтора раза превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

В Газпроме подчеркнули, что увеличение темпов закачки необходимо осуществить, несмотря на проведение плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний сезон.

Ранее Газпром сообщал, что запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров. В компании также сообщали, что в российских планируется нарастить рекордный резерв этого топлива к отопительному периоду 2025–2026 годов, объем превысит 73 млрд кубометров.