«Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления

Эксперты: ПВО Венесуэлы вывели из строя не США, а предатели Мадуро

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Командование специальных операций США (SOCOM) в ходе операции «Абсолютная решимость» в Каракасе для захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро использовали, среди прочего, уникальные модернизированные вертолеты MH-60M Black Hawk Direct Action Penetrator (DAP), пишет TWZ.

Это наиболее технологические боевые машины элитного 160-го полка специальной авиации армии США (SOAR), более известного как «Ночные охотники». Главным в них является радар AN/APQ-187 Silent Knight (SKR), позволяющий безопасно совершать полеты на предельно малых высотах даже в плохую погоду и ночью. Именно это помогло американским вертолетам оставаться вне зоны видимости и действия венесуэльской ПВО, утверждается в статье.

На носовой части, непосредственно под радаром, расположена сенсорная башня AN/ZSQ-2, в которой размещены электрооптические и инфракрасные видеокамеры, а также лазерный дальномер. Также на вертолете размещены системы общего и направленного инфракрасного противодействия (CIRCM и DIRCM). Они используются для ослепления и дезориентации головок самонаводящихся ракет.

Что касается вооружения, то DAP могут нести ракеты AGM-114 Hellfire, Stinger ATAS, пулеметы GAU-19/B и 30-мм пушки M230. Кроме того, вертолет имеет пару 7,62-мм пулеметов Minigun. Работе ракетного комплекса помогает усовершенствованная система высокоточного поражения целей Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением.

Помимо этого, 160-й полк уже много лет экспериментирует с применением беспилотников, запускаемых с вертолетов. БПЛА способны пролетать сотни километров для поражения целей, подавления радаров или отвлечения средств ПВО. Их применение рассматривается американскими военными как важнейший фактор повышения живучести вертолетов.

По данным издания, такая тактика могла быть применена в нынешнем вооруженном рейде в Венесуэле. Запущенные заранее беспилотники разведали расположение систем ПВО, а затем с вертолетов вне зоны прямой видимости по комплексам были нанесены удары. Это обеспечило прорыв основной вертолетной группы к цели. «Есть свидетельства того, что это могло произойти впервые в боевых условиях», – отмечается в статье.

После рейда в Каракасе Пит Хегсет, министр обороны США, на выступлении на верфи в Ньюпорт-Ньюс, заявил: «Похоже, российская ПВО сработала не очень хорошо, не так ли?». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США удалось захватить Мадуро.

«В Венесуэле создана эшелонированная система ПВО с использованием нескольких видов зенитно-ракетных комплексов, каждый из которых дополняет другой для оптимального выполнения задач. К тому же, они не полностью роботизированы, поэтому их крайне трудно вывести из строя, а тем более – подавить радиомагнитными импульсами», – пояснил военный эксперт Александр Артамонов.

Также собеседник обратил внимание на то, что США не приводят никаких объективных доказательств подавления или уничтожения комплексов ПВО Венесуэлы. «Мне трудно представить, как эти пресловутые дроны находили зенитно-ракетные комплексы, которые, судя по всему, мирно созерцали БПЛА и никак не реагировали – в ожидании американских атак с воздуха», – сыронизировал эксперт.

«Кроме того, даже если бы американская сторона подавила и вывела из строя все передвижные комплексы ПВО Венесуэлы, то приближавшиеся и приземлявшиеся вертолеты спокойно могли бы уничтожить венесуэльские военные из переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», которых у них несколько тысяч, или вообще «Базук» 30-летней давности», – продолжил аналитик.

«На деле же мы не увидели ни одного выстрела передвижного комплекса ПВО или ПЗРК с венесуэльской стороны.

Суть в другом. Я сегодня все утро переписывался с друзьями из Венесуэлы, и они говорят о том, что в стране очень сильна оппозиция, так называемая «пятая колонна», причем, уровня наших 90-х. В данной ситуации, думаю, они попросту купили часть генералитета и «дворцовой» охраны, которые, по сути, открыли ворота для американских захватчиков», – считает он.

«Причина успешности вооруженного рейда американских военных состоит не в «чудо-вертолетах», а в предательстве ближнего окружения Мадуро», – подтвердил Юрий Кнутов, историк войск ПВО. «Дежурные силы ПВО Венесуэлы, очевидно, зафиксировали нарушение воздушного пространства страны, но не отдали приказы на уничтожение вражеских объектов», – продолжил спикер.

«Уже по прибытии в резиденцию Мадуро американские военные прекрасно сориентировались на месте, явно знали, где он прячется, взяли газовые резаки для стальных дверей. Все это говорит о том, что у них был детальный план дома и график распорядка президента и его семьи», – напомнил собеседник.

«Что касается ПВО, то, насколько я знаю, в распоряжении Венесуэлы – зенитно-ракетный комплекс С-300В, инновационная модификация Тор-М2, «Печора-2А», «Бук». Все они, кроме первого, при повышенных радиопомехах переходят в режим тепловизионной камеры (ТВК).

Для них не составило бы труда уничтожить американские вертолеты», – пояснил аналитик.

«Кроме того, американская сторона предоставила фотографию якобы одного сгоревшего «Бука», и больше ничего. Что тоже весьма снижает доверие к их заявлениям. К тому же на кадрах атаки в Каракасе я не увидел отстрелов тепловых ловушек американскими вертолетами. То есть, они летели вообще без сопротивления, что странно, учитывая наличие у венесуэльских военных нескольких тысяч ПЗРК», – резюмировал эксперт.

