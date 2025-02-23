Танкистам группировки «Днепр» в зоне СВО вручили награды

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», танкисты 18 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» получили государственные и ведомственные награды в 15-километровой прифронтовой зоне. Награждение прошло накануне Дня защитника Отечества в замаскированном подземном блиндаже близ передовой. Среди наград были медаль «За отвагу», Медаль Суворова и медали «За участие в СВО».

Во время награждения, по данным дрон-детекторов, вблизи были зафиксированы беспилотные летательные аппараты противника. Один из награжденных, связист с позывным «Кир», рассказал, что участвовал в эвакуации раненых, во время которой также попал под обстрел и был ранен. Однако, по его словам, ситуация на фронте позволяет продвигаться вперед.

После завершения церемонии награждения, в честь праздника, танкисты возложили венок и цветы к мемориальному обелиску павшим солдатам Великой Отечественной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали цели «Хезболла» в Ливане, а ранее наносили удары по Южному Ливану, в то время как армия обороны Израиля планирует вывести войска из Южного Ливана, сохранив присутствие на пяти стратегических позициях.