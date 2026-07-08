  • Новость часаAxios сообщил о целях американских ударов в Иране
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    Теракт в Монако и труп под Киевом обнажили конфликт украинских элит
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    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума
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    Трамп: Гренландией должны управлять США
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    8 июля 2026, 07:59 • Новости дня

    Ростех рассказал о двойной выгоде снарядов «Краснополь»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение управляемых снарядов «Краснополь» расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» позволяет достичь двойной экономической выгоды, поскольку удается снизить как расход боеприпасов, так и износ ствола орудия, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Применение снарядов «Краснополь» расчетами установок «Мста-С» приносит двойную экономическую выгоду, передает ТАСС. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха.

    «При оценке вооружения важно смотреть не только на стоимость выстрела, но и на полный жизненный цикл изделия. Высокая точность «Мсты-С», особенно при работе «умными» снарядами «Краснополь», дает в этом плане двойной экономический эффект», – отметили в госкорпорации. Специалисты пояснили, что первый эффект заключается в снижении расхода боеприпасов на поражение одной цели, а второй – в сохранении ресурса ствола, ходовой части и электроники самой установки.

    Новый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь-М2», созданный холдингом «Высокоточные системы», по точности превосходит западные аналоги. Использование этих боеприпасов повышает скорость цикла от обнаружения цели до ухода с позиции. Благодаря подвижности «Мсты-С» и высокой автоматизации, расчет может выполнить боевую задачу за две-три минуты.

    Такие снаряды превращают артиллерийские установки из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения. Точная работа «Краснополем» особенно востребована при контрбатарейной борьбе, поражении бронетехники, пунктов управления беспилотниками и командных пунктов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле госкорпорация Ростех сообщила о поражении тысяч целей снарядами «Краснополь-М2» в зоне спецоперации.

    В феврале разработчики заявили о превосходстве этих российских боеприпасов над западными аналогами по точности.

    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота

    В НАТО анонсировали закупку 12 самолетов Airbus и пяти беспилотников Triton

    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс сформирует новую авиационную группировку, включающую 12 транспортников и заправщиков, а также пять высотных разведывательных дронов.

    О планах альянса рассказал генеральный секретарь Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, передает ТАСС.

    «Сегодня ряд стран НАТО объявил о закупке десятков самолетов Airbus в рамках многонациональной инициативы по созданию флота из 12 самолетов – заправщиков и самолетов дальней транспортной авиации», – сообщил Рютте.

    Помимо этого, организация получит пять многофункциональных беспилотных аппаратов MQ-4C Triton производства американской компании Northrop Grumman. Генсек отметил, что эти дроны способны долгое время находиться на большой высоте и собирать необходимые разведывательные данные.

    Подписание контрактов позволит создать новые рабочие места как в Европе, так и в США. При этом конкретные сроки готовности авиации и беспилотников к выполнению поставленных задач пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне руководство ЕС и Североатлантического альянса объявило о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    В мае три натовских самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT приблизились к границам России у Калининградской области.

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    7 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты

    Associated Press: НАТО представит Трампу в Анкаре многомиллиардные контракты

    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать президенту США готовность инвестировать в реальную боевую мощь.

    Руководство военного блока намерено доказать американскому лидеру свою эффективность, передает Associated Press. На стартующем в Анкаре саммите планируется масштабная презентация многомиллиардных сделок с западными оборонными компаниями.

    «Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов, которые обеспечат нас важнейшим оборудованием, необходимым для сдерживания и защиты», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Ожидается, что среди проектов будет замена полувекового парка самолетов наблюдения AWACS. Часть инициатив профинансируют за счет льготных оборонных кредитов Евросоюза.

    Однако Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтону нужны не деньги союзников, а их преданность. Президент США остался разочарован отказом европейских партнеров присоединиться к военной операции против Ирана.

    Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Белый дом не возобновлять продажу истребителей F-35 Турции. Политик опасается, что поставки боевой авиации Анкаре подорвут позиции израильских ВВС и нарушат баланс сил на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запланировал удержать США в альянсе за счет новых оборонных контрактов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского военного аутсорсинга.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для военного блока.

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    7 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Навроцкий решил лишить правительство права на передачу оружия Украине

    Навроцкий решил лишить кабмин страны права на передачу оружия Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Навроцкий захотел лишить кабмин прав на передачу оружия Украине, он намерен внести законодательную инициативу, чтобы лично взять на себя полную ответственность за отправку военной техники Киеву.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о желании отнять у правительства полномочия по передаче вооружения на Украину, передает РИА «Новости». По его словам, обсуждения подобных вопросов с премьер-министром Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте часто проходят безрезультатно.

    «Я внесу законодательную инициативу и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу техники», – написал Навроцкий в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), обращаясь к министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу.

    Ранее вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак сообщил, что Варшава передала Киеву ракеты для ЗРК Patriot, купленные для собственной системы ПВО. Кроме того, глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач отмечал, что Польша уступила Украине свою очередь на покупку этих ракет в США.

    По данным Минобороны страны, в 2022-2023 годах Польша направила Киеву вооружение на 15 млрд злотых (около 4 млрд долларов). С 2024 года объем помощи составил 1,55 млрд злотых, или 412 млн долларов. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия лишь затягивают конфликт и не способствуют переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче Украине ракет Patriot.

    После этого министерство обороны страны анонсировало публикацию засекреченных данных о военных поставках Киеву. Вскоре глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику отправленного украинской армии вооружения.

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    7 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Трамп допустил новое сокращение воск США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дональд Трамп заявил, что остается разочарован политикой союзников по НАТО, и допустил возможность нового сокращения численности американских войск, размещенных в Европе.

    Президент США Дональд Трамп фактически не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе, пишет ТАСС. Политик в очередной раз выразил недовольство действиями союзников по НАТО.

    «Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО», – заявил он, комментируя на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность нового сокращения войск США в Европе. Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало процесса вывода американских военнослужащих с территории европейских государств. Главнокомандующий Объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение контингента Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп из-за недовольства действиями союзников пригрозил отозвать военных с территорий Испании и Италии.

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    8 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Tекст: Катерина Туманова

    Полковник украинской армии Богдан Пржегалинский был отстранен от командования из-за массовой гибели личного состава под ударами российских беспилотников и авиации на Купянском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское военное руководство решило отстранить комбрига 39-й бригады морской пехоты ВСУ Пржегалинского, заметив, что с каждой вылазкой на Харьковском направлении объем потерь личного состава перестает находить какие-либо оправдания, передает РИА «Новости».

    «В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие – командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности», – рассказали в российских силовых структурах.

    Там пояснили, что подразделение перебросили под Купянск со спокойного приморского направления в Запорожье. Украинские военные несли огромные потери на участке Нечволодовка – Благодатовка из-за постоянных атак российских дронов и авиации.

    Пржегалинский безуспешно пытался стабилизировать фронт силами одного батальона.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил 3 июля президенту Владимиру Путину о значительных потерях противника на Купянском направлении. С десятого мая там было уничтожено около 2,5 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ перебросило полк нацгвардии в Сумскую область из-за потерь. Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом. ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. солдат и наемников.

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    7 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении освобождения новых регионов ВС России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжают работу по освобождению новых регионов.

    Во время общения с журналистами Песков отметил: «Пока что продолжается освобождение российских регионов». По его словам, взятием Константиновки был сделан очень важный шаг как в тактическом, так и в стратегическом плане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника.

    Министерство обороны оценило потери украинских войск в ходе этой операции в 13,5 тыс. военнослужащих.

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    7 июля 2026, 18:25 • Новости дня
    El Pais: Мадрид выделит 50 млн евро на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Испанские власти направят дополнительные средства на приобретение вооружений из США для украинской армии в рамках европейской программы финансирования.

    Правительство Испании в текущем году выделит 50 млн евро на закупку американского вооружения для Украины, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais. Эта сумма дополнит 100 млн евро, которые были согласованы в 2025 году во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.

    Поставки будут осуществляться через систему PURL, которая позволяет приобретать оружие в США за счет европейских средств. Всего с 2022 года испанская сторона обязалась предоставить Киеву военную помощь на сумму более 3,79 млрд евро.

    Кроме того, на территории страны прошли подготовку около девяти тысяч украинских военных. Это составляет примерно 10% от общего числа солдат ВСУ, обученных в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал выделение одного миллиарда евро на военную поддержку Украины. Ранее Мадрид объявил о передаче Киеву пакета помощи на 615 млн евро.

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    7 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Германия собралась вывести на орбиту военного конкурента Starlink

    Handelsblatt: Германия выведет на орбиту 1,2 тыс. спутников связи и разведки

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы ФРГ планируют развернуть на орбите до 1,2 тыс. аппаратов связи и разведки, создав крупнейшую после американской Starlink военную спутниковую сеть.

    Немецкое министерство обороны рассматривает возможность создания второй по размерам космической сети в мире, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие годы вооруженные силы Германии могут запустить в космос до 1,2 тыс. спутников для связи и разведки... Это может сделать вооруженные силы Германии вторым по величине в мире оператором спутниковой группировки после американского Starlink», – отмечает газета Handelsblatt.

    Основу новой армады составит разведывательная система Spock 2, включающая около тысячи аппаратов с радарами и специальными камерами. Параллельно разрабатывается комплекс связи SatcomBW4. Из-за размещения на низкой орбите спутники придется часто обновлять, заменяя от двух до трех устройств каждую неделю.

    Ежегодные затраты на обслуживание сети составят примерно 1 млрд евро. При этом общие инвестиции страны в космическую сферу до 2030 года превысят 35 млрд евро. Еще в конце 2025 года концерн Rheinmetall получил заказ на поставку базовой системы от предприятия Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

    Москва неоднократно предупреждала об опасности милитаризации безвоздушного пространства. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что западные страны активно превращают космос в новую арену для конфликтов. Главными противниками в этом противостоянии они открыто называют Россию и Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки платформы пространственной разведки.

    В феврале глава Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал участие концерна в трех космических программах Германии.

    В январе Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB начали переговоры по запуску альтернативной Starlink спутниковой группировки.

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    7 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве БПЛА

    Амстердам и Киев подписали соглашение о совместном производстве дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Амстердам и Киев договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов, документ был подписан на полях саммита Североатлантического альянса.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о новом этапе партнерства с Киевом, передает ТАСС. «Во время саммита НАТО Владимир Зеленский и я подписали соглашение по беспилотникам в присутствии министра иностранных дел Тома Берендсена и министра обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус», – отметил политик.

    Политик добавил, что документ создает базу для масштабного и системного взаимодействия двух стран в сфере создания дронов. Амстердам рассматривает поставки беспилотных аппаратов как одно из ключевых направлений военной поддержки украинской армии.

    Весной власти Нидерландов направили 248 млн евро на выпуск дронов для нужд ВСУ на мощностях обеих стран. В начале лета королевство анонсировало выделение еще 250 млн евро для приобретения аппаратов у местных оборонных предприятий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что иностранная поддержка не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Дипломат отмечала, что западная техника будет планомерно уничтожаться российскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало эскалацией решение Гааги о совместном с Киевом производстве боевых беспилотников. В июне власти Нидерландов дополнительно направили 500 млн евро для обеспечения украинской армии военной техникой. Чуть ранее Украина заключила аналогичный договор о партнерстве в области беспилотных систем с Латвией.

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    7 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о запуске производства американского оружия в Европе

    В НАТО объявили о старте производства танков Abrams и ракет ATACMS в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс инициирует новые проекты промышленного сотрудничества, направленные на производство и обслуживание ключевых американских вооружений непосредственно на европейской территории.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме в Анкаре сообщил о старте новых проектов промышленного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти инициативы позволят производить и обслуживать ряд ключевых американских вооружений прямо в европейских странах.

    «США и несколько ведущих американских оборонных компаний… договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли», – заявил Рютте. Он подчеркнул, что это даст возможность выпускать или обслуживать в Европе такие вооружения, как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger.

    В новых проектах задействованы американские корпорации Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril. С европейской стороны в них участвуют производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ. Рютте отметил, что эти договоренности демонстрируют фирменное трансатлантическое единство государств НАТО в оборонно-промышленной сфере.

    Генсек также объявил о запуске инициативы NATO Engine, которая призвана объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики. Ожидается, что она поможет создать сеть современных производственных площадок и резко увеличить выпуск вооружений, с особым акцентом на средства ПВО и дальнобойные ударные системы. Новые шаги направлены на восполнение запасов стран альянса и увеличение поставок вооружений на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс подготовил для саммита в Анкаре презентацию новых многомиллиардных оборонных проектов.

    Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал серьезные трудности с производством зенитных ракетных комплексов в Европе. Для решения подобных проблем европейским союзникам предложили создавать совместные предприятия с американскими оружейными компаниями.

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    7 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Польша подписала с партнерами по НАТО договор о центре ремонта ракет для Patriot

    Польша подписала соглашение о создании центра ремонта ракет РАС-3 для Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава договорилась с рядом западных стран о запуске европейского предприятия для производства и технической поддержки боеприпасов американских зенитных комплексов Patriot.

    Польша заключила договор с Соединенными Штатами, Германией, Нидерландами и Швецией об открытии европейского центра обслуживания ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, рассказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы подписали соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot», – написал глава оборонного ведомства в соцсети.

    Политик отметил, что реализация этой инициативы позволит существенно нарастить мощности, а также ускорить процессы выпуска и ремонта боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул стремление Варшавы не ограничиваться закупками современных вооружений, но и активно участвовать в их производстве и обслуживании на территории Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года Варшава отказалась передавать свои системы противоракетной обороны Patriot американской стороне.

    В конце прошлого года Польша, Германия и Норвегия договорились закупить противоракеты к этим комплексам для Украины на 500 млн долларов.

    Ранее закупочное агентство НАТО заключило контракт на изготовление тысячи ракет для данных зенитно-ракетных комплексов.

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    7 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Картаполов заявил о ключевом значении освобождения Константиновки

    Освобождение Константиновки имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск и развития наступления. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Благодаря мужеству, героизму, храбрости, стойкости и бесстрашию российская армия в ходе СВО каждый день продвигается вперед. Освобождение Константиновки, которая была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ и является важнейшим рубежом для продвижения наших войск, имеет ключевое значение», – заявил Картаполов. Его заявление публикует официальный канал думской фракции «Единая Россия».

    Парламентарий подчеркнул, что Константиновка представляет собой крупный индустриальный и логистический центр. По его словам, город является ключом к Краматорско-Славянской агломерации, которую глава комитета назвал последним крупным оплотом украинских войск в Донбассе.

    Картаполов также обратил внимание на то, что доклад об освобождении Константиновки был представлен лично президенту России Владимиру Путину во время его посещения одного из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск.

    Кроме того, депутат отметил, что российские подразделения продолжают развивать наступление, а украинские войска несут значительные потери. «Мы уверенно двигаемся вперед, развивая наступление и не оставляя никаких шансов противнику, подразделения которого пытаются удержать позиции. Под натиском российских войск ВСУ вынуждены отступать с большими потерями. Победа будет за нами!» – заключил Картаполов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России полностью освободили Константиновку и продвинулись в ДНР. Президент  Путин на заседании с руководством Генштаба назвал освобождение Константиновки важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской назвал Константиновку наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ и одним из четырех городов-крепостей в Донбассе.

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    8 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Армия США объявила об окончании раунда атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские вооруженные силы завершили новый раунд ударов по Ирану, в ходе которого были поражены 80 целей, сообщается в соцсети Х Центрального командования ВС США.

    «Вооруженные силы завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, в ходе которого были атакованы более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов», – сказано в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети Х

    Американские военные называют атаку «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям.

    Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране.


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