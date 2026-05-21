Авиация Североатлантического альянса проявила заметную активность у российских рубежей. Три самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT действуют в районе полета истребителя ВВС Франции Dassault Mirage 2000D рядом с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

Французский боевой самолет вылетел с эстонского аэродрома Эмари. Сейчас он совершает круговые маневры на севере Польши около российской границы. Все три заправщика, зарегистрированные в Нидерландах, также находятся в польском воздушном пространстве.

Первый борт вылетел из Эйндховена около 10.05 мск, второй поднялся в воздух в Кельне в 10.20. Третий стартовал с немецкой базы Вунсторф в 13.40. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность западного блока.

Представители альянса постоянно расширяют свои военные инициативы на восточном фланге. В организации заявляют: «Это является сдерживанием спецоперации на Украине». Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французский истребитель Mirage 2000D совершил патрулирование в восточной части Эстонии вблизи российской границы.

В тот же день три самолета-разведчика стран НАТО были замечены в небе над Балтикой у рубежей Калининградской области.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о наличии у альянса возможностей для нанесения удара по военным объектам в этом российском регионе.