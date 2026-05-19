Командующий НАТО заявил о дополнительном выводе войск США из Европы

Tекст: Денис Тельманов

Главнокомандующий Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич заявил о вероятном сокращении американского контингента. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи начальников генеральных штабов стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что общее число выводимых из Германии военных составит 5 тысяч человек. Возможно, еще будут выведены несколько сотен человек. Но я также могу подтвердить, что это не повлияет на выполнение оборонных планов НАТО», – подчеркнул Гринкевич.

Командующий воздержался от комментариев относительно возможных новых заявлений Вашингтона. Он пояснил, что не планирует предвосхищать политические решения американского руководства по вопросу дальнейшего вывода войск из европейских стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил вывод пяти тысяч американских военнослужащих с территории Германии. Президент США Дональд Трамп объявил о планах масштабного сокращения военного контингента.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала этот шаг Вашингтона полной неожиданностью для Евросоюза.