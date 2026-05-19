Росатом сообщил о скором запуске седьмого энергоблока китайской АЭС

Tекст: Денис Тельманов

Переход к процедуре физического пуска седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае ожидается в конце мая или начале июня, передает ТАСС. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев во время встречи с журналистами в Пекине.

«Так, мы строим седьмой и восьмой блоки на АЭС «Тяньвань». Это уже следующий шаг в развитии атомной энергетики, атомных технологий, это наш бестселлер», – подчеркнул руководитель Росатома.

Он также добавил, что специалисты компании с волнением ожидают перехода седьмого энергоблока к важнейшей процедуре физического пуска. Сама атомная станция расположена в восточной китайской провинции Цзянсу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай занял первое место в мировом рейтинге по установленной мощности АЭС. Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие взаимодействия двух стран на Тяньваньской станции.

Месяцем ранее Росатом доставил ядерное топливо для стартовой загрузки реактора на китайской АЭС «Сюйдапу».