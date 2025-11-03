Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».4 комментария
Мишустин заявил о росте экспорта российской еды в Китай
Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания, приобретших популярность у жителей Китая, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
По его словам, Россия готова наращивать экспорт отечественных продуктов питания в Китай, передает ТАСС. Мишустин отметил: «Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года прибавил 15%. Готовы увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям-ярмаркам «Сделано в России».
Премьер подчеркнул, что спрос на российскую продукцию среди граждан Китая растет во многом благодаря широкому ассортименту товаров, представленных на мероприятиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин прибыл в Китай с рабочим визитом. Мишустин сообщил, что отношения России и Китая продолжают развиваться несмотря на санкции. Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу.