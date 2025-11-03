Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».0 комментариев
Мишустин сообщил о развитии отношений России и Китая вопреки санкциям
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил в Ханчжоу, что связи между Россией и Китаем сохраняют динамику, несмотря на внешнее давление и западные ограничения.
По его словам, отношения между Россией и Китаем продолжают укрепляться несмотря на западные санкции, передает ТАСС. «Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада», – подчеркнул глава правительства.
Мишустин отметил, что нынешний год проходит под знаковым событием – 80-летием Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом. Совместное участие Владимира Путина и Си Цзиньпина в торжественных мероприятиях, по его словам, стало символом крепкой дружбы народов.
Премьер-министр подчеркнул эффективную координацию исполнительной власти обоих государств в рамках юбилейной, 30-й встречи глав правительств и акцентировал внимание на устойчивом развитии торговых связей. По словам Мишустина, правительства двух стран выполняют задачи по развитию многопланового сотрудничества, диверсифицируя торговлю и обеспечивая предпринимателям благоприятные условия на обоих рынках.
Особое внимание уделено инвестиционному взаимодействию – 1 декабря вступит в силу соглашение, подписанное в мае, стимулирующее новые совместные предприятия. Страны активно расширяют сотрудничество в энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере. Завершаются перекрестные годы культуры, в ходе которых прошло множество совместных мероприятий.
Мишустин выразил благодарность китайской стороне за организацию встречи, а также передал поздравления Ли Цяну с успешным проведением пленума Компартии КНР, выразив уверенность в дальнейшем росте экономики Китая и улучшении жизни его граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин прибыл в Китай. Он начал переговоры с Ли Цяном в Ханчжоу.