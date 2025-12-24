Когда российская нефть подорожает

Tекст: Ольга Самофалова

Цена флагманского сорта российской нефти – Urals – обвалилась до 34 долларов за баррель. Даже в 2020 году, когда мир накрыла пандемия, она стоила в среднем по году 42 доллара за баррель.

Так, по состоянию на пятницу (19 декабря 2025 года) российская нефть стоила на Балтике (Приморск) 34,82 доллара за баррель, а в Черном море (Новороссийск) – 33,17 доллара за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. При этом стоимость нефти марки Brent составляла 61 доллар за баррель.

Интересно, что дисконт в точке отправления нефти выше, чем в принимающем порту. В точке экспорта средний дисконт, с которым продается российская нефть, составлял около 27 долларов за баррель, но в момент прибытия в Индию средний дисконт сокращался примерно до 7,5 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Неужели санкции США против российской нефти наконец-то сработали? Санкции против «Роснефти» и «Лукойла» – это лишь одна причина. «С ноября из-за санкций идет перестройка цепочки продаж. Теперь требуется больше посредников, которым надо платить, поэтому издержки российских компаний возрастают. Второй фактор – это то, что Украина стала бить по российским нефтяным танкерам. Это тоже приводит к росту стоимости фрахта танкеров и страхования», – говорит Игорь Юшков. Однако есть еще и третий фактор – это то, что любая нефть в мире стала стоить дешевле.

«Согласно официальным данным, если в 2024-2025 годах большую часть времени скидка составляла около 12-13 долларов на каждую партию, то в ноябре она выросла в среднем до 22,5 доллара. В декабре она стала еще больше, видимо, когда начались удары по российским танкерам. Если Brent стоит 61 доллар, а российская Urals – 34, то отсюда получается дисконт в 27 долларов за каждый баррель», – говорит эксперт ФНЭБ.

Однако на самом деле это не самая рекордная скидка на российскую нефть. В первую волну перестроения логистики, когда Россия только уходила с европейского рынка нефти на индийский, скидка достигала больше 30 долларов за каждый баррель, и даже доходила до 34 долларов, напоминает Юшков. Разница с текущей ситуацией лишь в том, что в те времена в целом вся нефть стоила дороже. Но теперь даже нефть марки Brent дешевая, а на днях падала ниже 60 долларов за баррель. «Поэтому даже не рекордный объем скидки на нашу нефть уже приводит к тому, что наша нефть торгуется ниже 40 долларов за баррель», – говорит Юшков.

Стоит понимать, что 42 доллара за баррель в 2020 году – это средняя цена за весь год, тогда как сейчас речь идет о спотовых ценах Urals в конкретный день, а не за год. Более того, такой большой дисконт идет не на всю российскую нефть. Нефть марки ВСТО, например, эта история никак не затронула. С дисконтом может продаваться треть морского экспортного потенциала, или около 1,4 млн баррелей в сутки, считает по косвенным расчетам Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Что касается разницы скидки в порту отправления (27 долларов) и в порту получения (7,5 доллара), то это обычная история. «Скидка в 27 долларов не означает, что она полностью идет покупателю. В эти 27 долларов входит и стоимость доставки нефти, и страхование, и услуги трейдеров, и всего остального. Поэтому в порту отгрузки скидка, на самом деле, получается не такой большой», – говорит Юшков.

«Кто зарабатывает на разнице между 27 и 7,5 долларами? В первую очередь те, кто контролирует перевозку и риск – это владельцы флота и операторы «серых» перевозок, трейдеры, страховые и финансовые прокладки, а также покупатель, который получает сырье дешевле альтернатив.

Bloomberg прямо отмечал, что не совсем ясно, какая доля стоимости доставки остается «в руках России», – говорит Чернов.

Вся эта ситуация приводит больше к проблемам для государства, чем для самих нефтяных компаний, считает Юшков. Потому что когда цена на нефть снижается, то автоматически уменьшается размер налога на добычу полезных ископаемых, и бюджет зарабатывает меньше, чем планировал.

«Для бюджета 34 доллара за баррель в порту – это действительно очень низко относительно планов. В бюджетной базе на 2026 год Минфин ориентировался на среднюю цену Urals около 59 долларов, поэтому пройти без потерь по нефтегазовым доходам не получится. Reuters ждет падения поступлений от нефтяных налогов в январе 2026 года до 380 млрд рублей, это минимум с 2022 года», – говорит Чернов. Курс доллара в этом плане тоже важен.

Для нефтяников ситуация тоже неприятная, но почти вся российская добыча остается рентабельной при 34 долларах за баррель, говорит Юшков. Добыча в России ведется в основном на классических месторождениях, куда инвестиции были сделаны ранее, скважины уже пробурены, поэтому добыча не останавливается.

«Себестоимость добычи нефти «в земле» у России низкая. По оценкам Минэнерго, добыча на зрелых месторождениях может стоить считанные доллары за баррель, но на новых выше. Однако «полный цикл» с учетом всех затрат и особенностей месторождений укладывался в широкий коридор – примерно 15–45 долларов за баррель. Поэтому продавать по 34 доллара физически можно, но экономика становится пограничной для части проектов, особенно где длинная логистика и выше налоговая нагрузка. Но в такие моменты компании чаще не «останавливают добычу», а перераспределяют потоки, дают дополнительную скидку и принимают более низкий денежный поток, лишь бы сохранить экспорт и загрузку переработки», – говорит Чернов.

Эксперты уверены, что такая большая скидка на часть российский нефти – это временное явление.

«Раньше в отдельные периоды скидка была и больше 30 долларов за баррель, но каждый раз в течение нескольких месяцев рынок трансформировался, а дисконт снижался. Просто раньше напряжение создавали только санкции, а теперь к ним добавились физическая угроза танкерам со стороны Украины и общее снижение цен на нефть на глобальном рынке. Но по мере привыкания и адаптации рынка к новым условиям размер скидки будет снижаться»,

– уверен Игорь Юшков.

Чернов, правда, не закладывает быстрое возвращение к прежним дисконтам. «Базовый сценарий на 2026 год для меня такой, что в первом полугодии дисконт в портах может оставаться двузначным и повышенным, условно в районе 15–25 долларов к Brent, потому что санкционный риск еще будет «переоцениваться» логистикой и банками. Ближе ко второму полугодию 2026 года, при адаптации маршрутов и, если не будет нового витка давления на перевозку, дисконт может сузиться к 10–15 долларам за баррель. Негативный сценарий, если усилится контроль за флотом и расчетами, это сохранение дисконта около 20–30 долларов дольше. Оптимистичный, если рынок найдет устойчивые схемы и спрос в Азии будет стабильно высоким, это возврат к 7–12 долларам», – говорит эксперт.