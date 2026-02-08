Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.6 комментариев
Maliweb сообщил о подготовке террористов в Мали инструкторами ГУР Украины
В Мали инструкторы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, по данным военных экспертов, обучают террористов использованию беспилотников, сообщает портал Maliweb.
По информации Maliweb, военные аналитики считают, что представители главного управления разведки минобороны Украины проводят обучение боевиков в Мали для использования беспилотных летательных аппаратов в боевых операциях против правительственных сил, передает РИА «Новости».
«На снимках запечатлено фактическое использование БПЛА в атаках на автоцистерны в Мали. Остается ключевой вопрос: откуда взялись эти технологические возможности?» – отмечается в материале.
Анализ видеоматериалов, распространяемых группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, связана с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида*»), позволил экспертам обнаружить инструкторов с европейской внешностью, на форме которых были нашивки, похожие на украинский флаг и эмблему ГУР Украины.
По информации портала, исследование видеозаписей террористов показало, что некоторые автоцистерны, уничтоженные недавно, подвергались атакам еще осенью 2025 года, что свидетельствует о продолжительном использовании БПЛА террористами для разведки и ударов по целям в Мали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил Запад и Киев в использовании африканских террористов для диверсий. Премьер-министр Мали обвинил Киев в поставках дронов террористическим группировкам.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ