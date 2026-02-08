Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 95 в Сумской области и свыше 115 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Ожесточенные бои продолжаются на всех участках фронта в Сумской области. Российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли точечные удары по тыловым районам и узлам снабжения ВСУ, а артиллерия и тяжелые огнеметные системы обеспечивали продвижение подразделений группировки «Север». ВСУ увеличивают количество минных заграждений, активно используя для этого дроны.

В районе населенного пункта Сутиски был выявлен и уничтожен командный пункт бригады разминирования государственной службы транспорта Украины, занимавшейся установкой минных полей в Сумской области.

В Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись на девяти участках, в Краснопольском – на шести, а в Глуховском – на трех. Общее продвижение российских войск составило более километра.

На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не отмечено, однако артиллерия и FPV-дроны российских войск вели огонь по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

В Харьковской области продолжается продвижение российских подразделений в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска при поддержке авиации и артиллерии.

Российские войска развивают успех в районе Чугуновки, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны ВСУ, использующих силы специального назначения.

Возле Старицы российские подразделения продвинулись на двух участках в лесополосах на 150 м, а в районе Симиновки заняли один опорный пункт ВСУ и продвинулись на 300 м. В районе Волчанских Хуторов авиация и тяжелые огнеметные системы наносили удары по позициям ВСУ.

На Хатненском направлении российские штурмовые группы продвинулись на двух направлениях на 250 м, овладев лесополосой. В районе Колодезного удары наносили российские авиация и расчеты ТОС-1А. На Липцовском участке фронта изменений не произошло, ВСУ активных действий не предпринимали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковскую область были переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины, который понес значительные потери в Сумской области.