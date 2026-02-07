Украинские рейнджеры переброшены в Харьковскую область

Tекст: Антон Антонов

«В Харьковскую область для исправления ситуации на фронте переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины, который понес значительные потери в Сумской области», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Харьковском направлении российские штурмовые группы продолжили продвижение практически по всем участкам фронта, при этом авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» активно наносили удары по позициям ВСУ. Украинские силы сосредоточились на удержании позиций и переброске спецназа, не переходя к активным наступательным действиям.

В районе Старицы российские подразделения вели зачистку лесного массива, продвигаясь вглубь. На юго-запад от Симиновки «Северяне» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 350 м. В районе Волчанских Хуторов российская авиация уничтожила позиции ВСУ, а штурмовые группы продвинулись на 100 м.

На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции украинской бригады в районе Колодезного, а штурмовые группы продвинулись на трех участках на 350 м. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки и транспорт ВСУ, изменений линии фронта не отмечено.

На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские подразделения сохраняют темпы наступления при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Украинские силы обороняются с помощью массового применения беспилотников и артиллерии.

В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвигаются на семи участках, в Краснопольском – на шести, в Глуховском – на двух, общее продвижение за сутки составило более 900 м.

На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не было, авиация уничтожила украинские позиции в районе Соляников.

«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» на Харьковском направлении разгромили инженерные подразделения ВСУ.

