    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    7 февраля 2026, 09:05 • Новости дня

    Ростех анонсировал премьеру цифровых инноваций на ИННОПРОМе в Саудовской Аравии

    Ростех решил представить на «ИННОПРОМе» новейшие цифровые разработки

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии российские компании представят новейшие решения в сфере цифровых технологий, включая систему маркировки товаров «Честный ЗНАК».

    Ростех представит новейшие отечественные разработки в цифровых технологиях, радиоэлектронике и машиностроении на международной выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал корпорации.

    Среди ключевых экспонатов – система маркировки товаров «Честный ЗНАК», которую можно будет протестировать на интерактивном стенде. Посетители смогут сканировать коды на упаковках и узнавать подробную информацию о продукции в специальном приложении.

    Вниманию гостей также будут представлены два гражданских вертолета от «Вертолетов России»: Ми-171А3, предназначенный для перевозки людей и грузов на шельфовые буровые платформы и проведения спасательных операций в открытом море, и многоцелевой Ка-62, который применяют для транспортных, медицинских, патрульных и спасательных задач.

    Холдинг «Росэл» покажет ручную зондовую станцию OmegaAir-150COAX, которая используется для измерения и контроля электрических параметров полупроводниковых устройств. Компания NtechLab презентует платформу FindFace Multi – решение на основе искусственного интеллекта для распознавания лиц, силуэтов, действий людей, а также автомобилей и номерных знаков.

    Заместитель гендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов подчеркнул: «Страны Ближневосточного региона – наши традиционные партнеры по широкому спектру программ. Здесь хорошо знакомы в первую очередь с нашим оружием, но сегодня все более заметной становится российская гражданская продукция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интегрированные в единый комплекс управляемый боеприпас «Куб-2» и беспилотник-разведчик «Скат-350М» будут предложены иностранным заказчикам по итогам выставки UMEX 2026 в Абу-Даби.

    Каталог поставляемой иностранным заказчикам военной техники в 2025 году пополнился более чем на 50 образцов, среди которых есть бронетехника и беспилотные летательные аппараты, рассказал накануне гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в преддверии выставки World Defense Show 2026.

    Он отметил, что главное конкурентное преимущество российской военной продукции заключается в подтвержденных в реальных условиях характеристиках и учете опыта современных боевых действий при создании и модернизации техники.

    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    Комментарии (9)
    6 февраля 2026, 04:35 • Новости дня
    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением

    Нейробиолог назвал поколение Z первым, уступающим предшественникам по уму

    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением
    @ Bo Van Wyk/imago/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Нейробиолог Джаред Хорват рассказал, что поколение, родившееся в период с 1997 года по начало 2010-х годов, страдает когнитивной отсталостью из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в школе.

    Поскольку с конца 1800-х годов велись записи о когнитивном развитии, поколение Z (зумеры) официально является первой группой, которая набрала меньше баллов, чем предыдущее поколение, из-за снижения внимания, памяти, навыков чтения и математики, способности решать проблемы и общего IQ, пишет Daily Mail.

    Хорват рассказал комитету сената США по торговле, науке и транспорту, что интеллект поколения Z снизился, несмотря на то, что подростки и молодые люди проводили в школе больше времени, чем дети в XX веке.

    Причина, по словам Хорвата, напрямую связана с увеличением объёма обучения, которое в настоящее время проводится с использованием того, что он назвал «образовательными технологиями» или EdTech, включая компьютеры и планшеты.

    Нейробиолог объяснил, что нынешнее поколение отстало, потому что человеческий мозг никогда не был приспособлен к обучению на основе коротких видеороликов, просмотренных в Интернете, и чтения коротких предложений, которые суммируют гораздо более объёмные книги и сложные идеи.

    «Более половины времени, когда подросток бодрствует, он проводит, уставившись в экран. Люди биологически запрограммированы учиться у других людей и проводить глубокие исследования, а не листать страницы в поисках кратких изложений», – сказал учёный в интервью New York Post.

    Хорват и другие эксперты, выступая в конгрессе, объяснили, что люди эволюционировали, чтобы лучше учиться через реальное взаимодействие с людьми, лицом к лицу с учителями и сверстниками, а не с экранов.

    Он добавил, что экраны нарушают естественные биологические процессы, которые способствуют глубокому пониманию, запоминанию и концентрации внимания.

    Дело не в плохом внедрении, недостаточном обучении или потребности в более совершенных приложениях в школах. Учёные заявили, что технология не соответствует тому, как наш мозг работает естественным образом, усваивает и сохраняет информацию.

    Хорват, директор LME Global, группы, которая занимается исследованиями мозга и поведения совместно с предприятиями и школами, сказал, что данные ясно показывают – когнитивные способности начали снижаться примерно в 2010 году.

    «Ответ, по-видимому, кроется в инструментах, которые мы используем в школах для стимулирования этого обучения. Если посмотреть на данные, то, как только страны широко внедряют цифровые технологии в школах, успеваемость значительно снижается», – заявил Хорват в сенате 15 января.

    Он добавил, что США не единственная страна, пострадавшая от цифрового когнитивного спада. Его исследование охватило 80 стран и выявило 60-летнюю тенденцию ухудшения результатов обучения по мере того, как в классы поступало больше технологий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, OpenAI профинансировала разработку интеграции мозга и компьютера без чипа. Платформа Pinterest представила тренды 2026 года для всех поколений. Сексолог объяснил разные взгляды на секс миллениалов и зумеров.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое будущее построят зумеры и альфы.

    Комментарии (11)
    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин раскритиковал легкомысленное использование антибиотиков

    Путин высказался против легкомысленного использования антибиотиков россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России выразил обеспокоенность ситуацией с частым и нецелесообразным назначением антибиотиков, отметив опасность такого подхода для здоровья населения.

    Президент России Владимир Путин выступил с критикой по поводу необоснованного использования антибиотиков. Глава государства отметил, что такие препараты применяют даже тогда, когда в этом нет необходимости.

    Во время неформального общения с молодыми учеными после вручения премий в области науки и инноваций Путин подчеркнул, что антибиотики назначаются слишком часто и без достаточных оснований, передает ТАСС.

    «Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо, – заметил Путин. – Самое простое – это человек закашлял – сразу», – заявил президент. Он также обратил внимание на то, что подобное отношение может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на церемонии Путин пошутил, что не может выговорить название некоторых научных открытий. Там же он отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

    Кроме того, президент подчеркнул, что будущее страны, ее развитие и процветание зависят во многом от великих научных открытий.


    Комментарии (7)
    4 февраля 2026, 23:13 • Новости дня
    Оверчук указал, на что Армении следует обратить внимании при стремлении в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Решение о вступлении Армении в ЕС зависит от армянского народа и требует учёта изменений в сущности Евросоюза, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Оверчук считает, что официальные переговоры о вступлении Армении в ЕС «займут очень много лет».

    «И нужно будет, конечно, посмотреть на динамику самого Европейского союза, во что он превращается. И здесь, в том числе, конечно же, надо видеть и следить за теми заявлениями, которые идут сегодня из Европейской комиссии, из Брюсселя, а они связаны с тем, что Европейский союз из экономического союза превращается в военно-политический союз. Это тоже необходимо учитывать. И содержание Европейского Союза меняется у нас на глазах», – цитирует его ТАСС.

    Вице-премьер подчеркнул, что армяне должны сами решить, готовы ли они присоединиться к военно-политическому союзу, который сейчас занимает агрессивную позицию по отношению к России.

    Он напомнил, что Армения не сможет одновременно находиться в двух интеграционных объединениях, и при необходимости выбора этот шаг будет иметь комплексный характер.

    Оверчук, напомнил, что Евразийский экономический союз остается для Армении главным экономическим партнером, и в ближайшей перспективе положение не изменится. Армения активно развивает связи не только с Россией, но и с другими странами ЕАЭС, включая Казахстан и Киргизию, что подтверждается стартом торговли зерном.

    «Немаловажно то, что у нас заработало соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Как известно, Армения граничит с Ираном. И фактически это соглашение позволяет беспошлинную торговлю по 90% товарных линий. Это уникальное соглашение. Представьте себе, Армения, население 3 млн человек, сегодня получила доступ на своей границе непосредственно к рынку объемом более 85 млн человек. Это очень серьезный фактор для того, чтобы Армения развивалась, процветала, получала доходы на знакомые ей рынки... И разрыв таких связей, конечно же, очень негативно отразится на экономике Армении, на уровне жизни в стране», – приводит слова Оверчука «РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парламент Армении в марте 2025 года утвердил  законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, при этом ЕС не предлагал республике членство. В партии Пашиняна в ноябре 2025 года назвали историческим транзит российской пшеницы через Азербайджан. Лавров заявил о невозможности совмещения Арменией стандартов ЕС и ЕАЭС.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 04:13 • Новости дня
    Компания в США создала ошейник-ретранслятор речи на собачий язык
    Компания в США создала ошейник-ретранслятор речи на собачий язык
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Технологическая компания Traini из Калифорнии продает «первый в мире ошейник для общения человека с собакой в режиме реального времени» за счёт перевода речи на собачий язык.

    «Traini объединяет интеллектуальное оборудование с приложением на базе искусственного интеллекта, которое превращает каждый лай, движение и взгляд в ценную информацию», – заявляет компания на сайте, где показано, как работает устройство.

    В одном из них мужчина спрашивает приложение на своем телефоне: «Не могли бы вы принести мне пульт дистанционного управления?» Затем переводчик преобразует слова в искусственный лай, на который собака отвечает действием, о котором её просят.

    На другом изображении питомец облизывает лицо мужчины после того, как приложение перевело приказ владельца: «Поцелуй меня».

    Компания позиционирует изобретение как «первый в мире искусственный интеллект для управления поведением домашних животных, который чётко реагирует и создан для согласования технологий с благополучием домашних животных».

    Однако известный дрессировщик собак Шэрон Болт сомневается, что приложение когда-либо сможет превратиться в нечто, позволяющее людям вести полноценные беседы со своими питомцами.

    «Когда собака лает, в высоком, низком или грубоватом лае проявляются разные эмоции. Высокий лай означает большую тревогу или испуг, в то время как низкий –  уверенность. Вы можете понять, как приложение может распознавать эти разные эмоции, но я не вижу логики в том, чтобы иметь возможность общаться с ним. Вы можете научить собаку пользоваться пультом дистанционного управления. Есть определенные фразы, такие как «ужин» или «пульт», которые пёс мог бы понять. Но обычная болтовня – нет», – заявила она The Sun.

    Исследователь из Техасского университета Кенни Чжу создал, по его словам, крупнейший в мире видео- и аудиокаталог собачьих вокализаций. В работах, опубликованных в прошлом году, Чжу и его коллеги описывали потенциальные звуки и словообразовательные схемы, которые однажды могут быть преобразованы в полноценные предложения, понятные людям.

    По его словам, целью было создать переводчик, с помощью которого вы сможете свободно разговаривать со своим домашним животным.

    «Мы уже можем осуществлять мгновенную коммуникацию между человеческими языками. Возможно, в будущем мы сможем сделать то же самое с животными», –  сказал Чжу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские ученые в 2008 году изобрели переводчик с собачьего языка. Ученые открыли способность собак реагировать на жесты. Ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Лавров назвал странными высказывания о мифической угрозе Армении с севера

    Лавров: Россия странно слышать о мифической угрозе Армении с севера

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания о якобы готовящихся атаках на Армению с севера вызывают удивление у Москвы, отметил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

    Сергей Лавров во время переговоров в Москве с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном выразил недоумение по поводу заявлений о возможных атаках с севера на Армению, передает ТАСС.

    По его словам, Россия регулярно сталкивается с подобными высказываниями, которые министр назвал странными и мифическими.

    «Нам немного странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны Организации Договора коллективной безопасности», – заявил Лавров.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на отсутствие преследований армянских политиков, выступающих за сотрудничество с Россией.

    Лавров также отметил, что товарооборот между Россией и Арменией вырос до рекордных 14 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Лавров заявил о невозможности совмещения членства в ЕАЭС и ЕС для Армении

    Лавров заявил о невозможности одновременного членства Армении в ЕАЭС и ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Членство в Евразийском экономическом союзе не совместимо с присоединением к Европейскому союзу, но решение остается за Арменией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном заявил, что Россия уважает выбор Армении по поводу интеграционных процессов, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, членство в Евразийском экономическом союзе не может быть совместимо с принципами, лежащими в основе присоединения к Европейскому союзу. Министр отметил, что Россия не руководствуется идеологическими мотивами, а исходит из реальных обстоятельств.

    Глава МИД России подчеркнул, что Европейский союз постоянно ставит страны постсоветского пространства перед выбором между ЕС и другими интеграционными объединениями.

    «Что касается коллег из Евросоюза, они постоянно ставят соответствующую страну перед выбором: «Или с нами, или с ними». Это их логика, которая лет 20 уже с лишним применяется на постсоветском пространстве», – заявил Лавров.

    Он выразил надежду, что в Армении понимают, к каким последствиям может привести подобный подход. Министр также отметил, что в нынешних условиях, когда европейские страны и члены НАТО объявили России войну для стратегического поражения, важно не допускать разжигания вражды между народами.

    Лавров добавил, что Россия остается для Армении основным торгово-экономическим партнером и намерена наращивать это сотрудничество. Министр напомнил, что с 2015 года объем валового внутреннего продукта Армении увеличился с 10,5 млрд до 26 млрд долларов, что свидетельствует о положительной динамике экономических связей между двумя странами.

    Ранее парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство.

    Лавров заявил о невозможности совмещения Арменией стандартов ЕС и ЕАЭС.

    Также Лавров заявил, что товарооборот с Арменией вырос до рекордных 14 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 12:22 • Новости дня
    Экс-главу НКР Арутюняна приговорили к пожизненному сроку в Азербайджане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Азербайджанский суд признал виновным бывшего президента Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна сразу по ряду статей, его приговорили к пожизненному заключению.

    Высшая судебная инстанция Азербайджана признала Арутюняна виновным и назначила ему пожизненный срок, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

    Процесс над бывшим руководством региона проходил в Бакинском военном суде.

    Аналогичное наказание получили экс-министр обороны непризнанного образования Левон Мнацаканян и бывший заместитель командующего армянскими силами Давид Манукян.

    Следствие предъявило им обвинения по множеству статей уголовного кодекса.

    В перечень преступлений вошли планирование и ведение агрессивной войны, терроризм, геноцид и наемничество. Также осужденным вменили создание преступного сообщества и нарушение норм международного гуманитарного права.

    Напомним, Азербайджан предъявил обвинения бывшим лидерам непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Под суд отдали троих бывших президентов НКР – Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Ученый объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Ученый Белов объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивые морозы, продолжающиеся в Калининградской области более месяца, привели к образованию прибрежного льда на Балтийском море протяженностью свыше 100 метров на мелководье, сообщил научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Балтийское море начало покрываться льдом из-за месяца устойчивых морозов, рассказал научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Он сообщил: «Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать».

    По его словам, процесс идет неравномерно: на мелководье возле Пионерского лед простирается более чем на 100 метров, а в районах Светлогорска и Зеленоградска, где глубже и сильнее ветер, ледяная полоса заметно короче, передает РИА «Новости».

    Белов отметил, что подобные явления происходят не впервые: «Хотя говорят, что море замерзает впервые за много лет, на самом деле нет. В прошлом году, пять лет назад море замерзало. Но, может быть, не настолько сильно».

    Напомним, в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.

    Синоптики ранее назвали регионы с отрицательной аномалией температуры.

    Между тем в прошлом году Каспийское море установило рекорд по снижению уровня воды.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 11:35 • Новости дня
    Пашинян и Алиев в Абу-Даби обсудили проект «Маршрут Трампа»

    Пашинян и Алиев обсудили условия реализации проекта «Маршрут Трампа»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении и президент Азербайджана на встрече в Абу-Даби рассмотрели детали запуска проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), сообщила пресс-служба правительства Армении.

    Встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Стороны обсудили реализацию проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), а также другие инфраструктурные инициативы.

    Министерство иностранных дел Армении ранее опубликовало рамочное соглашение, заключенное между Арменией и США по реализации TRIPP. Документ предусматривает создание компании TRIPP Development Company, которой будет предоставлено право застройки на 49 лет с возможностью продления еще на 50 лет.

    Армения намерена предоставить Соединенным Штатам «маршрут Трампа» в аренду сроком на 49 лет, доля США в этом проекте составляет 74%.

    В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что все действия по эксплуатации проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» будут реализованы в рамках принципа взаимности.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин вручил премии в области науки молодым ученым России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год, передает ТАСС.

    Лауреатами стали сотрудники ведущих вузов и институтов страны. Исследователи Александр Аникин и Павел Мосеев из Высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочарова были отмечены за разработку новых источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.

    Дмитрий Бутыльский из Кубанского государственного университета был награжден за создание инновационной технологии получения лития. Президент также вручил награду ученым МГУ им. М. В. Ломоносова Виктории Ведюшкиной, Владиславу Кибкало и Глебу Белозерову за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. Артем Исаев из Сколковского института науки и технологий получил премию за исследование механизмов воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью России. Ранее были названы имена лауреатов премии президента в области науки.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Экс-лидеров НКР Гукасяна и Саакяна осудили в Азербайджане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд в Баку приговорил бывших предводителей Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна к длительному заключению, заменив им пожизненный срок из-за возраста.

    Аркадий Гукасян и Бако Саакян получили по 20 лет лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на азербайджанскую прессу.

    При вынесении вердикта инстанция учла, что обоим подсудимым уже исполнилось 65 лет.

    Согласно местному законодательству, этот возраст не позволяет применять высшую меру наказания в виде пожизненного заключения.

    Осужденным вменялся целый ряд тяжких статей уголовного кодекса, включая планирование агрессивной войны и геноцид. Также их признали виновными в терроризме, наемничестве и создании преступного сообщества.

    До этого в четверг в Азербайджане приговорили экс-президента Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна к пожизненному заключению.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 13:55 • Новости дня
    Москва заявила о готовности обсудить участие в проекте «Маршрут Трампа»

    Посол Копыркин заявил о готовности Москвы обсудить участие в «Маршруте Трампа»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский посол в Армении Сергей Копыркин сообщил об интересе Москвы к проекту «Маршрут Трампа» на фоне укрепления сотрудничества в железнодорожной сфере между странами.

    Копыркин в интервью каналу «Россия 24» заявил о готовности Москвы к обсуждению возможности подключения России к американо-армянскому проекту «Маршрут Трампа».

    Он отметил, что Россия внимательно следит за развитием этой инициативы, так как в настоящее время только начинают проясняться ее практические детали. По его словам, потребуется время для запуска проекта. Копыркин подчеркнул, что Россия особенно заинтересована в обсуждении с учетом тесного взаимодействия с Арменией по развитию железнодорожной инфраструктуры на основе концессии в республике.

    Дипломат также отметил, что сближение Армении с западными странами, в первую очередь с Евросоюзом и Соединенными Штатами, создает вызовы для армяно-российских отношений. Он пояснил, что ЕС ведет враждебную политику в отношении России и оказывает давление на своих партнеров, чтобы они поддерживали санкции против Москвы. Копыркин призвал к разумному и стратегически взвешенному подходу в отношениях между Россией и Арменией в новых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении и президент Азербайджана рассмотрели детали запуска проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» на встрече в Абу-Даби. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости скорейшего восстановления железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном и ожидает решения России по этому вопросу. Армения предоставит Соединенным Штатам «маршрут Трампа» в аренду сроком на 49 лет, их доля в проекте составит 74%.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:10 • Новости дня
    В России представили первый в мире препарат от болезни Бехтерева

    В России представили препарат «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили уникальное отечественное лекарство «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева, которое успешно прошло регистрацию и применяется у более 50 пациентов.

    В России представлен первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщает РИА «Новости».

    Новое отечественное лекарство под названием «Сенипрутуг» сейчас проходит клинические исследования: завершается вторая и идет третья фаза, в которых участвуют более 600 пациентов по всей стране.

    По словам директора Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой Александра Лилы, более 50 пациентов уже получают «Сенипрутуг» вне клинических испытаний, так как препарат зарегистрирован для применения в России.

    Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором иммунитет воспринимает хрящевую ткань как инородную и заменяет ее костной, что приводит к болям, скованности и снижению подвижности позвоночника. Чаще всего болезнь диагностируют у людей в возрасте до 40 лет, она может затрагивать также и другие суставы, например, тазобедренные.

    «Сенипрутуг» был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и разрабатывался около 19 лет. Один из его создателей – ректор Пироговского университета академик Сергей Лукьянов, который сам страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новый препарат на себе.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:33 • Новости дня
    Симонян заявил о сохранении членства Армении в ЕАЭС

    Спикер парламента Симонян заявил, что Армения не планирует выходить из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Армянский парламент не рассматривает выход страны из ЕАЭС, а по ОДКБ Ереван не получил ответа на важные вопросы, заявил спикер парламента республики Ален Симонян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Армения не планирует выходить из состава Евразийского экономического союза, передает ТАСС. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, Ереван не считает необходимым покидать ЕАЭС и Таможенный союз.

    «Мы думаем, что можем вместе найти решение, которое будет выгодно обеим сторонам», – отметил Симонян.

    На той же встрече он напомнил о позиции Еревана по вопросу членства в ОДКБ. Симонян подчеркнул, что у армянской стороны остаются нерешённые вопросы по этой организации, и они до сих пор не получили на них ответы.

    Ранее парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что членство в Евразийском экономическом союзе не совместимо с присоединением к Европейскому союзу, но решение остается за Арменией.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохраняет рабочие отношения с Арменией в рамках ОДКБ.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации