Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.0 комментариев
Российские ученые разработали первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
Минздрав России зарегистрировал первый в мире таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева.
Препарат уничтожает патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма при болезни Бехтерева, сообщает ТАСС.
«Инновационный препарат помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания», – отметил один из разработчиков препарата, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов.
Отмечается, что препарат получил международное непатентованное наименование «сенипрутуг».
Разработка препарата велась учеными Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с фармацевтической компанией BIOCAD.
Регистрация препарата открывает путь к его промышленному производству и применению в клинической практике.