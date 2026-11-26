Европа отобрала из хранилищ 9 млрд куб. м газа с начала сезона

Tекст: Алексей Дегтярёв

Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа: после пика заполнения хранилищ осенью на уровне 74,96% прошло четыре недели, а суммарный отбор на 31% превышает средний показатель за предыдущие пять лет. С 28 октября страны ЕС отобрали из подземных хранилищ более 9 млрд кубометров газа, передает ТАСС.

23 и 24 ноября изъятия из хранилищ превысили 0,5 млрд кубометров в день и установили рекорд для этих суток за все время наблюдений. С 1 по 24 ноября накопленный отбор достиг 8,6 млрд кубометров, но уступает показателям за такой же период 2016 и 2024 годов.

Нетто-отбор газа из европейских хранилищ за 28 дней с начала сезона достиг 8 млрд кубометров, что на 39% выше средних пятилетних значений. По этому показателю Европа израсходовала 15,5% от 51,2 млрд кубометров, закачанных за лето к наступлению холодов.

К 24 ноября хранилища были заполнены на 67,84%, что на 17,91 процентного пункта ниже среднего уровня за пять лет. Запасы в 74,3 млрд кубометров стали минимальными с 2013 года и на 11,9 млрд кубометров меньше накоплений прошлого года.

Еврокомиссия требует заполнять хранилища на 90% к 1 декабря с возможностью 10-процентной гибкости, то есть нетто-закачка должна была составить не менее 68 млрд кубометров. В этом году Еврокомиссия в надежде на теплую зиму была готова снизить планку до 80%, но и этого уровня Европа не достигла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европа увеличила суточный отбор газа из подземных хранилищ до рекордных значений.

На прошлой неделе уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 70%, достигнув самого низкого показателя для середины ноября за всю историю наблюдений.