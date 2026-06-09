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    9 июня 2026, 11:30 • Экономика

    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике

    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Первая созданная полностью в России газовая турбина большой мощности наработала 12 тысяч часов в составе ТЭС в Краснодарском крае. Ростех продолжает ее совершенствовать и удешевлять обслуживание турбины. Хотя еще несколько лет назад наличие в России вообще такого технического сооружения было под большим вопросом. Этот рынок был поделен между американцами и немцами.

    Первая серийная турбина большой мощности ГТД-110М наработала более 12 тысяч часов в составе ТЭС на Юге России. Она помогает обеспечивать работу жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий региона, сообщила госкорпорация «Ростех».

    Это первый серийный двигатель для энергетики в классе мощности 90-130 МВт, который полностью разработан и произведен в России. Многие десятилетия Россия закупала такие турбины у американцев и немцев. И только в последние годы удалось сделать прорывной шаг вперед. Без этой турбины невозможен технологический суверенитет страны в сфере ТЭК, ровно как без собственных авиационных двигателей невозможен суверенитет страны в воздухе.

    До 2022 года зависимость России от импорта газовых турбин составляла более 90%, но после 2022 года главные поставщики – немецкий Siemens и американский General Electric – перестали работать с Россией. Мы могли делать сами только турбины малой мощности, но для большинства ТЭС этого недостаточно. Хорошо, что работы над турбинами большой мощности внутри страны все-таки велись, и в партнерстве с немцами, и самостоятельно. Только благодаря этому удалось так быстро сделать отечественную газовую турбину, считающуюся одним из сложнейших технических сооружений.

    Первую газовую турбину большой мощности ГТД-110М установили на третий энергоблок новой ТЭС «Ударная» в ноябре 2024 года. Она находится в Краснодарском крае. И вот за эти полтора года работы турбина наработала порядка 12 тыс. часов.

    «В настоящее время завершена плановая инспекция горячей части с выполнением регламентных работ по обслуживанию турбины. Параллельно на предприятии "ОДК-Сатурн" продолжается работа по повышению ресурса, совершенствованию ее эксплуатационных характеристик и экологических параметров. Это позволит снизить стоимость обслуживания в течение жизненного цикла турбины ГТД-110М», – отметил генеральный директор «ОДК-Турбины большой мощности» Олег Руснак.

    «12 тысяч эквивалентных часов – это уже не стендовая демонстрация, а подтверждение ресурса и ремонтопригодности на реальной станции: турбина прошла плановую инспекцию горячей части, а производитель продолжает дорабатывать узлы и сервисные решения. Для тяжелых газовых турбин это нормальная практика: у мировых вендоров валидация дополняется коммерческой эксплуатацией, потому что только она показывает поведение машины в реальной нагрузке, жаре и циклах ремонта», – говорит Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

    Коэффициент полезного действия турбины составляет порядка 36%, что сопоставимо с лучшими на мировом рынке газотурбинными двигателями для энергетики. В ее конструкции применены современные инженерные решения, в том числе использованы литые рабочие лопатки, аддитивные технологии при изготовлении камеры сгорания, термобарьерные покрытия на элементах горячей части. Отечественная газовая турбина легче и компактнее аналогов, что упрощает доставку до объектов заказчиков, отмечает Ростех.

    Спрос на подобные турбины большой мощности в России будет огромный, поэтому заводы будут завалены заказами как минимум на ближайшие несколько десятилетий. С одной стороны, многие электростанции в стране устаревшие и требуют модернизации или даже полной замены. С другой стороны, возникает потребность строить новые газовые электростанции на фоне роста спроса на электроэнергию.

    Минэнерго оценивает потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 года в 31 ГВт. Это означает необходимость построить 258 турбин.

    «Выпуск газовых турбин – пожалуй, наиболее востребованное направление в энергетическом машиностроении. С одной стороны, с российского рынка ушли зарубежные поставщики, а с другой, в этом сегменте действительно заработало импортозамещение. К выпуску газовых турбин большой мощности уже приступили ОДК и "Силовые машины". Наладить выпуск своей линейки турбин планирует также "Интер РАО"», – отмечает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    Производственные планы ОДК (входит в Ростех) предполагают выпуск двух, а с 2028 года – четырех таких больших турбин в год. Это станет возможным благодаря строительству в Рыбинске нового механосборочного комплекса.

    «Для производителей турбин ключевой вопрос – это маржинальность такого производства, и достичь ее в первые годы без господдержки трудно.

    С другой стороны, для потребителя ключевым вопросом является доступность и стоимость сервисных услуг, особенно для турбин, которые только запускаются в массовое производство. Поэтому нужны формы поддержки, которые бы минимизировали риск нагрузки на потребителей, в том числе за счет предоставления налоговых льгот и бюджетных субсидий», – считает Терешкин.

    По его мнению, спрос на газовые турбины российского производства будет расти даже в случае возвращения зарубежных поставщиков. Это произойдет из-за необходимости снижения энергодефицита на Дальнем Востоке и на юге России, а также роста спроса на газовые турбины за рубежом, который происходит на фоне бума ИИ и дата-центров, заключает эксперт.

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    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике

    Первая созданная полностью в России газовая турбина большой мощности наработала 12 тысяч часов в составе ТЭС в Краснодарском крае. Ростех продолжает ее совершенствовать и удешевлять обслуживание турбины. Хотя еще несколько лет назад наличие в России вообще такого технического сооружения было под большим вопросом. Этот рынок был поделен между американцами и немцами. Подробности

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