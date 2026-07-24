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    Трамп нашел способ обложить мир новыми пошлинами
    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США
    Ким рассказала о последствиях атак на склады Wildberries в Ленобласти и Крыму
    В Госдуме объяснили включение российских вузов в список угроз США
    Стало известно о ракетном ударе по целям в Киеве
    Российские войска освободили харьковские Захаровку и Ивашкино
    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
    Банк России опустил ключевую ставку до 14% годовых
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис В чем состоит коллективная ответственность украинцев

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Победа декабристов обернулась бы для России кровью

    Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.

    14 комментариев
    24 июля 2026, 15:32 • Новости дня

    Набиуллина допустила возможное повышение ключевой ставки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Центробанк не исключает ужесточения денежно-кредитной политики, если это потребуется для достижения целевого уровня инфляции в стране, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

    «Эта политика, которую мы проводим, она привела к тому, что за полтора года устойчивая инфляция снизилась с двухзначных темпов до 4-5% – больше чем в два раза при пересчете на год. Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим», – подчеркнула глава регулятора, передает РИА «Новости».

    Набиуллина добавила, что Банк России продолжит реализовывать меры, необходимые для возврата к низким темпам роста цен.

    По итогам недавнего заседания совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, установив ее на уровне 14% годовых, а также опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы.

    В июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Позже регулятор допустил более высокую траекторию данного показателя для стабилизации инфляции.

    В начале июля Набиуллина заявила о пересмотре траектории ключевой ставки.

    23 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России

    Контрразведка ФРГ выпустила инструкцию для ВПК после заявлений Минобороны России

    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России
    @ Oliver Berg/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны на фоне публикации Министерством обороны России списка европейских поставщиков беспилотников.

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны, передает ТАСС. Поводом стал распространенный российским военным ведомством список европейских заводов, производящих дроны для ударов по территории России.

    В документе отмечается, что перечень министерства обороны включал 21 компанию, в том числе три немецкие. «Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) объявил эти предприятия потенциальными целями для российских вооруженных сил», – говорится в тексте инструкции.

    Контрразведка связывает публикацию этого списка с мартовской встречей канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского, где стороны договорились усилить сотрудничество. В ведомстве подчеркнули, что уровень угрозы для оборонных компаний Германии остается стабильно высоким. Ситуацию также усугубляют инциденты со шпионажем и обходом санкций.

    Предприятиям настоятельно советуют организовать полноценное управление рисками и регулярно проверять устойчивость компьютерных сетей ко взломам. Сотрудникам рекомендуют проявлять максимальную сдержанность в социальных сетях, а при поступлении подозрительных заказов немедленно связываться со спецслужбами.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало адреса европейских производителей беспилотников для Украины.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти заводы потенциальными целями для российских военных.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за обнародования данной информации.

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    23 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый оскорбил жителей Донбасса, назвав их «жаждущими халявы».

    Недавно назначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, разыскиваемый в России по уголовной статье, выступил с оскорбительными заявлениями в адрес жителей Донбасса, передает РИА «Новости». По его мнению, в регионе проживает много криминальных элементов.

    «Там несознательное население. <…> В плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат», – заявил военный в интервью одному из YouTube-каналов.

    Кроме того, Драпатый добавил, что значительная часть населения региона якобы ищет легкой выгоды, «жаждет халявы». Он отметил, что людям совершенно безразлично, в каком государстве жить, сравнив их с «отрыжкой Советского Союза».

    Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией. Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности этого генерала к преступлениям против мирного населения Донбасса.

    Российские правоохранительные органы установили точный адрес проживания и контакты военачальника.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил утрату Украиной возможности использовать морские порты для грузоперевозок.

    Владимир Зеленский подтвердил неспособность страны использовать морские порты для отправки грузов, передает РИА «Новости». Выступая в Киеве на совместном мероприятии с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, он отметил критическую ситуацию с судоходством.

    «Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты», – констатировал украинский лидер. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале местного новостного агентства.

    Ранее издание Financial Times обращало внимание на серьезные трудности Киева с экспортом зерна через Черное море. Журналисты связывали логистические проблемы с ударами российских войск по военным объектам в районе портовой инфраструктуры, которая активно используется для снабжения украинской армии.

    Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил о полной приостановке захода коммерческого флота в гавани страны из-за решений судовладельцев.

    Днем ранее российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря и в порту Черноморска.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили два сухогруза с военным снаряжением в порту Одессы.

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    23 июля 2026, 15:56 • Новости дня
    МВД сообщило о ликвидации грабившей бойцов СВО ОПГ

    В Прикамье разоблачили похищавшую выплаты бойцов СВО преступную группировку

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Прикамье правоохранительные органы задержали шестерых злоумышленников, которые обманным путем похитили у участников спецоперации около 19 млн рублей, сообщили в МВД.

    В Пермском крае полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, участники которой вымогали деньги у военнослужащих. Мошенники предлагали местным жителям помощь в заключении контрактов с условием прохождения службы в тылу, передает Ura.ru.

    За свои услуги злоумышленники требовали доступ к банковским счетам, на которые поступали официальные выплаты. «Общая сумма ущерба составила не менее 19 млн рублей», – отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Преступники также практиковали угрозы физической расправой в адрес самих военнослужащих и членов их семей. В настоящее время шесть членов банды арестованы. У задержанных изъяли девять автомобилей и дорогую технику в счет возмещения причиненного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи полицейские задержали похитившую у контрактника более 3 млн рублей преступную группу.

    В Свердловской области правоохранители пресекли деятельность обворовывавших военнослужащих брачных аферистов.

    В Хабаровском крае злоумышленники похитили у отправившихся в зону спецоперации бойцов свыше 2 млн рублей.

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    23 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Пентагон признал угрозой нацбезопасности десятки российских вузов
    Пентагон признал угрозой нацбезопасности десятки российских вузов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны США включило более тридцати высших учебных заведений России в перечень учреждений, представляющих потенциальную угрозу для национальной безопасности страны.

    Пентагон сообщил о внесении 33 российских вузов в список учреждений, представляющих угрозу национальной безопасности США, передает РИА «Новости».

    Эта мера осуществляется в рамках политики администрации по противодействию передаче технологий странам, которые Вашингтон считает потенциальным риском.

    В список, в частности, вошли МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики и МГТУ имени Баумана. Всего американские власти включили в перечень 130 научных и образовательных учреждений из Китая, Ирана и России.

    «Ведомство рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот список», – говорится в заявлении.

    Минобороны США обвиняет эти учреждения в деятельности, которая якобы повышает риск неправомерного использования результатов финансируемых американским правительством исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американского учебного заведения Tufts University.

    Российские правоохранительные органы объявили нежелательной организацией Йельский университет.

    Месяцем ранее Рособрнадзор вынес официальные предостережения девятнадцати отечественным вузам.

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    24 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о разгроме у Ивашкино бригады ВСУ из экс-заключенных

    ВС России разбили у Ивашкино бригаду ВСУ из экс-заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, разгромив на Харьковском направлении бригады ВСУ из бывших заключенных.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сёл Ивашкино и Устиновка.

    «В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129 отмбр ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-подразделения «Севера» на Волчанском направлении продвинулись на 12 участках до 800 метров. Бои идут в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    В Черниговской области стало известно о вспышке неизвестной инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ. Только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, число небоевых потерь растет.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В районе села Тополя 20 июля была уничтожена боевая группа ГУР, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    «Враг дважды пытался контратаковать наши подразделения: силами штурмовой группы 5 отмбр около Кондратовки и подразделением 225 ошп в районе Писаревки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – поделились бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях), отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Харьковское направление СВО приходит в движение.

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    24 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    При ракетном ударе по Кирову пострадали несколько человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим ракетами нанес удар по промышленному объекту в Кирове, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

    «Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы», – заявил глава области, передает ТАСС.

    Соколов также напомнил о действующем запрете антитеррористической комиссии Кировской области. Согласно ему, в социальных сетях и СМИ не допускается публикация материалов, позволяющих идентифицировать атакованные объекты и характер полученных повреждений.

    Между тем в правительстве региона уточнили, что в Кирове ведется восстановление подачи электроэнергии и воды в районе Филейки.

    «В первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Сотрудники «Водоканала» уже налаживают водоснабжение. Когда система наполнится, вода поступит потребителям.

    Также в Кирове поменялась схема движения городского общественного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае беспилотники атаковали предприятие в Уржумском районе Кировской области.

    В июне ракетному удару подвергся промышленный объект в Воронеже.

    Несколькими днями ранее один человек погиб при ударе дрона по заводу в Белгородской области.

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    24 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США

    Лавров назвал военную помощь Запада причиной отказа Киева от мирных инициатив

    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США
    @ Denis Bocharov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим не принял американских инициатив, поскольку у Владимира Зеленского есть военная поддержка со стороны западных союзников, включающая поставки дронов и высоких технологий, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона считает, что высокомерный отказ от американских инициатив, озвученных на саммите на Аляске, связан с активной военной поддержкой Владимира Зеленского, пояснил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели», – заявил министр.

    Глава ведомства добавил, что значительную часть этой поддержки оказывают сами Соединенные Штаты. По его словам, помощь не ограничивается продажей вооружений Евросоюзу для последующей передачи Киеву. Американская сторона также предоставляет разведывательные данные и обеспечивает работу системы Starlink.

    Лавров подчеркнул, что высокие технологии, требующие специальных навыков применения на поле боя, оказываются в распоряжении украинских военных неслучайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров напомнил госсекретарю США Марко Рубио о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

    Американист Малек Дудаков спрогнозировал продолжение передачи Киеву американских разведданных.

    В сентябре прошлого года Лавров заявил об отказе украинских властей от переданных после саммита на Аляске предложений.

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    24 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины, поражены резервуары с ГСМ, инфраструктура для разгрузки грузов военного назначения, склады хранения водных дронов, сообщило Минобороны.

    «В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ», – указало ведомство в Max.

    в порту «Измаил» (госпредприятие «Измаильский морской торговый») поражена портовая инфраструктура, которую использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Там же поражены три склада хранения безэкипажных катеров (БЭК, водные дроны), включая БЭК «Магура», и ангар с военной техникой.

    «Кроме того, поражен плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)», – отметили в Минобороны.

    В порту «Николаев» (госпредприятие «Николаевский морской торговый порт») поражен сухогруз, с которого разгружали в этот момент грузы военного назначения.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

    Ранее российские войска нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    В Одесском морском торговом порту ударные дроны уничтожили два сухогруза с военным снаряжением.

    В порту Южный беспилотники атаковали еще одно судно с грузами для украинских войск.

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    24 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    Глава Wildberries заявила о спасении части товаров после атак в Ленобласти и Крыму
    Глава Wildberries заявила о спасении части товаров после атак в Ленобласти и Крыму
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Wildberries удалось сберечь часть площадей и продукции на логистических комплексах в Петербурге, Ленинградской области и Симферополе после атак дронов, заявила руководитель компании Татьяна Ким.

    «Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить», – заявила Ким, передает РИА «Новости».

    Руководитель маркетплейса поблагодарила сотрудников за слаженную работу, отметив, что на всех затронутых складах оперативно прошла эвакуация. Сейчас компания вместе с профильными службами занимается устранением последствий происшествия.

    Основные усилия направлены на перераспределение товаров по другим складам для поддержания экономической стабильности партнеров.

    Напомним, компания приостановила работу логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводи.

    Двумя днями ранее экстренные службы локализовали пожар на складе маркетплейса в Невинномысске после удара беспилотников.

    До этого руководство онлайн-ретейлера начало выплаты семьям погибших и пострадавшим при атаках на другие объекты.

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    24 июля 2026, 02:43 • Новости дня
    Губернатор Демешин назвал срок запуска серийного производства самолета SJ-100

    Губернатор Демешин заявил о серийном производстве самолета SJ-100

    Губернатор Демешин назвал срок запуска серийного производства самолета SJ-100
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Осенью начнется серийное производство полностью импортозамещенного самолета SJ-100, заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

    «Сухой Суперджет» у нас полностью импортозамещен. И, соответственно, в этом году по осени начнется уже переход в серию», – сказал он ТАСС.

    Потребность субъектов России в новых пассажирских самолетах оценивается примерно в 100 машин, уточнил губернатор.

    «Часть потребности будет закрываться самолетами Ил-114, а часть – SJ-100», – отметил Демешин.

    SJ-100 является обновленной версией Sukhoi Superjet 100 с максимальной долей отечественных комплектующих. В апреле 2025 года полностью импортозамещенный борт с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов выражал надежду на завершение сертификации самолета в начале 2026 года, что откроет путь к его серийному производству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в России началась сборка серийных двигателей ПД-8 для SJ-100. Объединенная авиастроительная корпорация собрала первые серийные пассажирские лайнеры SJ-100 и МС-21. Премьер Мишустин поручил подготовить «Суперджет» и МС-21 к массовому выпуску.

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    24 июля 2026, 09:18 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице предотвратили подрыв машины силовика, который готовила россиянка по заданию украинских спецслужб в обмен на переезд в Европу, сообщили в ФСБ.

    Оперативники задержали гражданку России, планировавшую подорвать автомобиль сотрудника органов безопасности по указанию спецслужб Украины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Женщина 1996 года рождения была поймана в момент закладки бомбы под транспортное средство.

    По данным ведомства, злоумышленница выехала на Украину через Турцию и Молдавию, где получила инструкции по диверсионной работе. Вернувшись в Россию, она забрала взрывчатку из тайника под Самарой и направилась в столичный регион.

    В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая сама предложила свои услуги куратору через мессенджеры. Взамен она просила помочь ей переехать на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза.

    Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки, фигурантка арестована. Также решается вопрос о квалификации ее действий как государственной измены, что грозит лишением свободы на срок до 20 лет.

    Ранее в Ставропольском крае силовики задержали мужчину за подготовку подрыва автомобиля участника спецоперации.

    В начале июля спецслужбы предотвратили убийство высокопоставленного офицера в Москве руками завербованной россиянки.

    Ранее ФСБ пресекла беспрецедентную серию украинских терактов против руководящего состава Минобороны.

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    23 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Telegraph раскрыла обстоятельства смерти саудовского принца в Лондоне

    Telegraph узнала о смерти саудовского принца в Лондоне от интоксикации

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовский принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был обнаружен в отеле London Marriott Hotel Kensington в ноябре 2025 года после того, как принял наркотический коктейль, а коронер констатировал смерть в результате несчастного случая, но теперь результаты экспертизы раскрыли причины случившегося.

    В ноябре 2025 года в номере отеля в Лондоне был обнаружен 29-летний мужчина с потенциально смертельным уровнем ГОМК (органического соединения с эффектом тормозного нейромедиатора в центральной нервной системе человека), пишет Telegraph.

    По данным издания, до этого момента принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был проходил лечение в клинике, был добр и благорасположен к своим сверстникам, заводил друзей.

    При поступлении на лечение у него были диагностированы симптомы подавленного настроения и тревоги. Когда его выписали, считалось, что он не был подвержен риску суицида. Его выписали вместе с другом, но затем принц не смог включиться на запланированный прием к врачу в Zoom, пишет газета.

    «Тем не менее, за него никто не беспокоился. Он хорошо проявил себя и завершил лечение», – говорилось в заключении.

    Затем принц продолжил лечение в частной клинике, где ему был поставлен диагноз «инфекция верхних дыхательных путей», после чего 14 октября он выздоровел и выписался из больницы. А в ноябре в лондонском отеле было обнаружено его тело.

    Вскрытие показало, что у королевской особы, которая происходила от прапрадеда короля Саудовской Аравии Салмана, не было никаких острых или хронических заболеваний, но в результате сочетания наркотиков и алкоголя произошла остановка сердца, – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года после 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд.

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    23 июля 2026, 23:20 • Новости дня
    В Латвии запретили восемь песен Раймонда Паулса
    В Латвии запретили восемь песен Раймонда Паулса
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие электронным СМИ воспроизводить музыкальные произведения авторов и исполнителей, находящихся под международными или национальными санкциями.

    Латвийским радиостанциям запретили ставить песни Раймонда Паулса из-за российских исполнителей. Депутаты Сейма поддержали во втором чтении инициативу об ограничении музыкального контента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Delfi.lv.

    Под новые ограничения попали восемь композиций известного латышского маэстро Раймонда Паулса, поскольку их исполняли артисты из России, находящиеся в санкционных списках.

    «Как это возможно? Партия «Национальное объединение» исключает из репертуара восемь песен маэстро»! – возмутился оппозиционный депутат Эдмундс Зивтиньш.

    Парламентарий Чеслав Батня пояснил, что трансляция невозможна из-за санкционного статуса исполнителей. При этом желающие всегда могут найти и послушать эти произведения на платформе YouTube, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Раймонд Паулс в феврале отозвал у представителей все ранее выданные доверенности. Противостояние с Россией обрушило космические мечты Латвии. В Латвии заявили об установке РЛС на границе с Россией.

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    23 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с намеком на уничтожение русских
    В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с намеком на уничтожение русских
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Эстонии разгорелся скандал вокруг рекламной кампании производителя мясопродуктов, предлагающий жарить на огне лук, так как «луковицами» в стране пренебрежительно называют русскоязычное население.

    Компанию Rannarootsi раскритиковали за маркетинговую кампанию с неоднозначным подтекстом. На постере два молодых человека с украинскими флагами на рукавах готовят барбекю на фоне горящих зданий. Изображение сопровождается надписью о том, что правильный гриль делает горький лук более сладким, передает РИА «Новости».

    В республике слово «луковица» исторически используется как пренебрежительное прозвище русских староверов. Публикация вызвала шквал негодования на странице бренда в соцсетях.

    «Противно смотреть, как низко вы пали! Подобная реклама не вызывает желания купить вашу продукцию, а наоборот, очистить от нее полки», – возмутился один из комментаторов.

    Остальные пользователи также осудили попытку заработать на межнациональных конфликтах и призвали полицию вмешаться в ситуацию. Комментаторы отметили, что подобная риторика прямо нарушает эстонское законодательство о запрете дискриминации. Многие предрекли предприятию скорое банкротство из-за массового бойкота товаров.

    Ранее Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на ущемление прав русскоязычных граждан в странах Балтии. Дипломаты призывали международное сообщество отреагировать на дискриминационную политику, однако попытки решить проблему путем переговоров пока не принесли результатов.

    МИД России анонсировал обращение в Международный суд ООН из-за притеснений русскоязычного населения в Прибалтике.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова объявила о скором завершении досудебной стадии урегулирования этого спора.

    Ранее эстонская сеть супермаркетов Maxima извинилась за неуместный комментарий о русскоговорящих покупателях.

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