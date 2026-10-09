«Газпром» и «Лукойл» начали опытную эксплуатацию Лаявожского месторождения

«Газпром» и «Лукойл» начали добычу нефти на Лаявожском месторождении в НАО

Tекст: Валерия Городецкая

Команду на запуск первоочередных объектов обустройства дал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компаний. Разработка месторождения ведется совместным предприятием «Лаявожнефтегаз». На начальном этапе осуществляется добыча нефти, для чего создана необходимая инфраструктура, автомобильные дороги, энергетический центр и жилой комплекс.

«Следующий этап – полномасштабное обустройство месторождения, в том числе строительство и запуск инфраструктуры для добычи и подготовки к транспортировке природного газа», – отметили в пресс-службе «Газпрома».

В «Лукойле» подчеркнули, что при реализации проекта используются наилучшие доступные технологии и опыт освоения месторождений в сложных условиях Заполярья. В церемонии запуска приняли участие основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов и член правления «Газпрома» Сергей Меньшиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президент Литвы призвал ЕС к решениям против «Газпрома», «Новатэка» и «Лукойла».

В октябре того же года эксперт Игорь Юшков назвал последствия санкций США против «Роснефти» и «Лукойла».

В июле 2025 года в США сообщили о возможном сокращении добычи нефти.