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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 16:30 • Новости дня

    «Газпром» и «Лукойл» начали опытную эксплуатацию Лаявожского месторождения

    «Газпром» и «Лукойл» начали добычу нефти на Лаявожском месторождении в НАО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компании «Газпром» и «Лукойл» приступили к опытно-промышленной эксплуатации Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения в Ненецком автономном округе.

    Команду на запуск первоочередных объектов обустройства дал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компаний. Разработка месторождения ведется совместным предприятием «Лаявожнефтегаз». На начальном этапе осуществляется добыча нефти, для чего создана необходимая инфраструктура, автомобильные дороги, энергетический центр и жилой комплекс.

    «Следующий этап – полномасштабное обустройство месторождения, в том числе строительство и запуск инфраструктуры для добычи и подготовки к транспортировке природного газа», – отметили в пресс-службе «Газпрома».

    В «Лукойле» подчеркнули, что при реализации проекта используются наилучшие доступные технологии и опыт освоения месторождений в сложных условиях Заполярья. В церемонии запуска приняли участие основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов и член правления «Газпрома» Сергей Меньшиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президент Литвы призвал ЕС к решениям против «Газпрома», «Новатэка» и «Лукойла».

    В октябре того же года эксперт Игорь Юшков назвал последствия санкций США против «Роснефти» и «Лукойла».

    В июле 2025 года в США сообщили о возможном сокращении добычи нефти.

    6 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал условие потери Арменией преференций на газ из России

    МИД предрек Армении потерю преференций на газ при отказе от союза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что пересмотр Ереваном статуса союзнических отношений с Москвой приведет к потере преференций в цене на российский газ.

    Пересмотр армянскими властями союзного статуса двусторонних отношений с Москвой приведет к отказу от предоставляемых Россией льгот, в том числе в цене на топливо, подчеркнул Калугин, передает РИА «Новости».

    «У нас с Арменией объемная договорно-правовая база, которая закрепляет привилегированный, союзнический статус двусторонних отношений. Если армянские власти в рамках «диверсификации» внешней политики хотят этот статус пересмотреть – это их право. Но тогда придется также отказаться от преференций, которые Москва предоставляет только своим союзникам. Один из примеров таких преференций – цена на газ», – сказал он.

    Дипломат отметил, что российская сторона не возражает против закупки Ереваном газа у других стран, так как эта возможность предусмотрена двусторонним соглашением от 2013 года.

    При этом он призвал осознавать альтернативу российским поставкам. Калугин напомнил, что Россия обеспечивает до 85% потребляемого Арменией газа, поставляя около 2,2–2,7 млрд кубических метров в год без экспортных пошлин по фиксированной цене 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Кроме того, республика получает российские нефтепродукты без пошлин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский МИД исключил возможность для Армении найти более выгодные условия поставок газа.

    В субботу зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предостерег Ереван от превращения в «новую Украину».

    Ранее Москва возобновила подачу природного газа в закавказскую республику.

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    6 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    МИД: Армения нигде не найдет более выгодных условий по газу, как у России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Армения не сможет найти такие же льготные условия закупок газа, какие предлагает российская сторона.

    Ереван не сможет найти полноценную замену российскому газу на столь же выгодных условиях, подчеркнул Калугин, пишет РИА «Новости». «Очевидно, что настолько же льготных условий, как сегодня предлагает Россия, Ереван нигде не найдет. Покупать газ придется по рыночной стоимости, что приведет к образованию новых дыр в бюджете», – заявил он.

    По словам Калугина, у Брюсселя нет свободных средств на субсидии для республики, поскольку ресурсы направляются на поддержку властей Украины. Дипломат добавил, что возможная финансовая помощь со стороны Евросоюза будет состоять из кредитов, что еще сильнее увеличит и без того высокую долговую нагрузку Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину».

    В прошлом месяце Россия возобновила поставки природного газа в республику.

    В Совете безопасности оценили последствия отказа Еревана от российского газа.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    6 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    МИД допустил промышленный кризис в Армении из-за отказа от российского газа

    МИД: Отказ от российского газа грозит Армении промышленным кризисом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армения может столкнуться с промышленным кризисом в случае отказа от российского природного газа, как это уже случилось с европейскими странами, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

    «Еще один «отложенный эффект», который следует учитывать, глядя, например, на ту же Европу, которая отказалась от доступного российского топлива. Из-за подорожания энергоресурсов даже мощная немецкая промышленность находится в серьезном кризисе. То же самое будет ждать и Армению», – заявил Калугин в интервью РИА «Новости».

    По его словам, без российских энергоносителей, обеспечивающих относительно дешевое электричество, республике было бы сложно активно развивать отрасль высоких технологий.

    Калугин привел в пример энергозатратный центр обработки данных в Раздане, где расположена самая мощная тепловая электростанция, работающая на природном газе из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД России назвали условие потери Арменией преференций на газ из России. В ведомстве отметили, что республика нигде не найдет более выгодных условий поставок, чем у Москвы.

    В прошлом месяце в Совбезе оценили последствия отказа Еревана от российского газа.

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    7 октября 2026, 08:00 • Новости дня
    В Омске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы отключения газа

    Мэрия Омска ввела режим повышенной готовности из-за угрозы отключения газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация Омска ввела режим повышенной готовности в связи с угрозой приостановки подачи газа в 3,1 тыс. многоквартирных домов.

    Об этом сообщается в опубликованном на сайте мэрии постановлении, пишет ТАСС.

    «В связи с критической ситуацией, сложившейся в сфере газоснабжения населения города Омска, в результате которой под угрозой приостановления коммунальной услуги находятся жители 3 142 многоквартирных домов, расположенных на территории города Омск, <…> постановляю: ввести <…> режим функционирования «Повышенная готовность»», – говорится в документе.

    Режим введен после обращений компании «Омскгоргаз», унитарного предприятия Омской области «Омскгоргаз» и регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Границы многоквартирных домов признаны зоной возможной чрезвычайной ситуации.

    Ранее в Омске 12 домов остались без газоснабжения из-за банкротства «Омской областной газовой компании», обеспечивавшей здания сжиженным газом. Власти рассматривают возможность смены поставщика и перевода этих домов на природный газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в России. К газу подключили дома бойцов спецоперации и новые школы в трех регионах России.

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    6 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Венгрия и Хорватия договорились о добыче газа на границе между двумя странами

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Хорватия приступают к совместной добыче природного газа на приграничном месторождении Залата-Дравица, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань после переговоров в Загребе с хорватским коллегой Анте Шушняром.

    Будапешт и Загреб будут совместно добывать углеводороды на месторождении Залата-Дравица, расположенном на межгосударственной границе, передает ТАСС. Договоренность была достигнута в ходе переговоров министра экономики и энергетики Венгрии Иштвана Капитаня с хорватским коллегой Анте Шушняром.

    «Освоение месторождения Залата-Дравица может стать важной вехой в энергетическом сотрудничестве двух стран», – подчеркнул Капитань.

    Участок содержит природный газ и газовый конденсат. Разработкой будут заниматься на паритетных началах венгерская компания MOL и ее хорватская дочерняя структура INA.

    Данные о разведанных запасах не разглашаются, однако эксперты оценивают месторождение как крупное и рентабельное для освоения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Капитань анонсировал отказ Венгрии от российского газа к октябрю 2027 года.

    Для частичной замены этого топлива венгерские власти начали переговоры о поставках из Румынии.

    Парламент Венгрии утвердил Капитаня на должность министра экономики и энергетики в мае текущего года.

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    7 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 890 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в среду превысили 893 доллара за тысячу кубометров, ускорив рост до 1,5%.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу TTF на открытии торгов составляла 886 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    К 14:00 мск показатель вырос на 1,5% от расчетной цены предыдущего торгового дня, достигнув 893,3 доллара за тысячу кубометров.

    В сентябре средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, однако оставалась на самом низком уровне за историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.

    Во вторник стоимость топлива составляла 880 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник цена выросла до 875 долларов.

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    8 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 924 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг днем биржевые котировки на газ в Европе сохранили темп роста в 2%, достигнув отметки почти в 924 доллара за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги у отметки 926,1 доллара, а к середине дня показатель составил 923,7 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,4 доллара за тысячу кубометров.

    На фоне конфликта на Ближнем Востоке газ в Европе значительно подорожал. По итогам сентября средняя расчетная цена составила 897,1 доллара, что на 20% превысило уровень августа. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские цены на газ превысили 920 долларов.

    В среду биржевые котировки топлива приблизились к 900 долларам.

    На прошлой неделе европейский газ резко подешевел до 800 долларов.

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    7 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли почти до 900 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, почти достигнув отметки в 890 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 886 долларов, увеличившись на 0,7%. Позже показатель достиг 889,7 доллара, что на 1,1% выше расчетной цены предыдущего дня, пишет РИА «Новости».

    Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам сентября выросли на 20%, достигнув 897 долларов за тысячу кубометров.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.

    В тот же день был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.

    В понедельник биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов.

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    8 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Европейские цены на газ превысили 920 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 924 долларов за 1 тыс. кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах в начале торгов четверга выросла более чем на 2%, превысив отметку в 924 доллара за 1 тыс. кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского газового хаба TTF открыли торги на уровне 926,1 доллара, прибавив 2,3% к расчетной цене предыдущего дня. К 10:10 мск стоимость составила 924 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В марте средние цены на газ в Европе выросли на 60% из-за конфликта на Ближнем Востоке, достигнув 600 долларов за тысячу кубометров. В последующие месяцы котировки продолжали расти: в июле расчетные цены подскочили на 20%, в августе – еще на 17%, а по итогам сентября составили 897,1 доллара.

    Отмечается, что исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе превысили 890 долларов.

    В тот же день они приблизились к 900 долларам. Во вторник они также приблизились к 900 долларам.

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    9 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы

    ENTSOG: Запасам газа в Евросоюзе предрекли падение до 11% к весне

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от российского импорта и нехватке СПГ.

    В случае обычной зимы, полного прекращения импорта российского трубопроводного газа и дефицита сжиженного природного газа (СПГ) уровень заполненности европейских хранилищ может сократиться до 11%, передает РИА «Новости» со ссылкой на зимний прогноз ENTSOG.

    Отмечается, что этот показатель соответствует стратегическим резервам, которые не находятся в свободном доступе на рынке и предназначены для смягчения последствий ограничения газоснабжения. При достаточных поставках СПГ запасы к концу марта составят 21%, что все равно поставит под вопрос подготовку к следующему отопительному сезону.

    Согласно расчетам, при холодной зиме и ограниченном импорте СПГ Европа столкнется с дефицитом газа, достигающим 15% от потребностей. Авторы доклада предупреждают, что чрезмерное истощение запасов весной осложнит их восстановление летом.

    В начале октября газохранилища Евросоюза были заполнены на 72%, что на 11 процентных пунктов уступает показателям аналогичного периода прошлого года. По подсчетам агентства, отказ от трубопроводного газа из России зимой дополнительно обойдется объединению в 8 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в Евросоюзе упали до минимума с 2011 года.

    В среду европейские потребители столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    В понедельник европейские страны ускорили закачку энергоносителя в подземные хранилища к зиме.

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    9 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума с 2011 года

    Politico: Евросоюз оказался на пороге рекордного за 15 лет дефицита газа

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза в преддверии зимы оказались под угрозой рекордного за последние 15 лет дефицита газа в объеме около 14 млрд кубометров.

    Недостаток топлива составит примерно 7% от общего европейского спроса, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Этого объема хватило бы для обеспечения энергией 10–12 млн домохозяйств.

    Газовые запасы в Евросоюзе опустились до минимума с 2011 года. Ситуация усугубляется обострением конфликта на Ближнем Востоке и запретом на долгосрочные контракты по поставкам российского сжиженного природного газа. Альтернативное топливо из США подорожало за год на 12%. По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), цены на газ уже достигли рекордных за четыре года значений.

    Сложившиеся условия вынудят европейские государства закупать сырье по завышенной стоимости на нестабильных рынках или требовать от потребителей сокращения спроса. Еврокомиссия требует от стран объединения заполнять подземные хранилища на 90%, однако из-за кризиса готова снизить эту планку до 80% в надежде на теплую зиму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские биржевые цены на газ превысили 920 долларов.

    В понедельник Европа ускорила закачку топлива в подземные хранилища к зиме.

    В субботу председатель правления Газпрома Алексей Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере.

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    9 октября 2026, 09:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу утром биржевые цены на газ в Европе снизились примерно на 1%, приблизившись к уровню 900 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах, открыли торги на отметке 901,4 доллара за тысячу кубометров, что ниже расчетной цены предыдущего дня на 1,3%. По состоянию на 9:00 мск показатель составил 902,8 доллара за тысячу кубометров.

    Значительное подорожание газа в Европе началось весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С тех пор цены остаются волатильными, демонстрируя рост. В июле они увеличились почти на 20%, в августе – еще на 17%, а в сентябре достигли 897,1 доллара за тысячу кубометров, что на 20% выше уровня августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам.

    В среду они превысили 890 долларов.

    Во вторник цены достигли отметки в 900 долларов.

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    9 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Словакия обеспечила себя газом на зиму благодаря контракту с Газпромом

    Reuters: Словакия запаслась газом на зиму благодаря контракту с Газпромом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что республика обеспечена топливом на предстоящую зиму благодаря действующему долгосрочному контракту с российским Газпромом.

    Словакия полностью подготовилась к отопительному сезону за счет соглашения с российской компанией, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «У нас действует долгосрочный контракт с Газпромом, есть краткосрочные контракты и имеются запасы газа в хранилищах. Потребности потребителей в зимнем сезоне 2026–2027 годов будут обеспечены», – заявила Сакова.

    Словацкие средства массовой информации ранее сообщили, что в газохранилищах республики накоплено топливо, которого хватит для производства 16,8 тераватт-часов энергии. К середине октября планируется достичь целевого показателя заполнения хранилищ, что обеспечит выработку 17,5 тераватт-часов энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД допустил промышленный кризис в Армении из-за отказа от российского газа.

    Летом Европа резко сократила импорт СПГ ради трубопроводного газа из России.

    Европейские страны нарастили закупки российского сжиженного газа.

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    9 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов

    Стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже ICE упала ниже 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов ускорили темпы снижения и опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF в Нидерландах открыла торги у отметки 901,4 доллара и в дальнейшем снизилась до 899,5 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 912,9 доллара за тысячу кубометров. Нынешнее снижение последовало за периодом роста цен, вызванного эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, когда в середине сентября стоимость газа ненадолго превышала 1000 долларов.

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений с 2011 года.

    По прогнозам Европейской сети операторов газотранспортных систем, запасы в хранилищах ЕС могут сократиться до 11% к концу предстоящей зимы, если сохранятся ограничения на поставки сжиженного природного газа и полностью прекратится трубопроводный импорт из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам.

    Котировки превысили отметку в 920 долларов.

    В среду стоимость фьючерсов поднялась выше 890 долларов.

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    9 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России

    «Газпром» создал рекордный запас газа в 73,296 млрд кубометров в ПХГ России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Газпром» сформировал рекордный для российской газовой отрасли запас газа к предстоящей зиме, он создан в подземных хранилищах страны, сообщили в компании.

    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России. Объем оперативного резерва достиг 73,296 млрд кубометров, сообщает компания.

    Таким образом, «Газпром» полностью выполнил установленный план по заполнению ПХГ. Достаточные запасы названы одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона зимнего пикового спроса. Отмечается, что при резких похолоданиях «Газпром» сможет оперативно увеличивать подачу газа потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о рекордных запасах газа в хранилищах России.

    Летом «Газпром» заявил об антирекордных запасах газа в Европе.

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    Россия обеспечила себя мясом

    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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