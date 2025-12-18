Президент Литвы призвал ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, Новатека и Лукойла

Tекст: Вера Басилая

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас не время медлить, и призвал Европейский союз принять «смелые решения» против российских компаний, передает The Guardian.

«Нет времени колебаться», – заявил президент Литвы Науседа.

Он отметил, что ЕС должен принять решение по «репарационному кредиту», и призвал ЕС внестит«Газпром», «Новатэк», «Лукойл» в санкционный пакет, «потому что только такие смелые решения наносят вред и оказывают большое влияние на российскую экономику».

«Мы должны приложить больше усилий, чтобы Россия почувствовала цену своей агрессии», – сказал Науседа.

На ваш взгляд Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пообещала ввести санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефть.

По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.