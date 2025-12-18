Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.0 комментариев
Президент Литвы призвал ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, Новатека и Лукойла
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за включение Газпрома, Новатека и Лукойла в новый санкционный пакет Евросоюза, отметив необходимость решительных мер, сообщает The Guardian.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас не время медлить, и призвал Европейский союз принять «смелые решения» против российских компаний, передает The Guardian.
«Нет времени колебаться», – заявил президент Литвы Науседа.
Он отметил, что ЕС должен принять решение по «репарационному кредиту», и призвал ЕС внестит«Газпром», «Новатэк», «Лукойл» в санкционный пакет, «потому что только такие смелые решения наносят вред и оказывают большое влияние на российскую экономику».
«Мы должны приложить больше усилий, чтобы Россия почувствовала цену своей агрессии», – сказал Науседа.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пообещала ввести санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефть.
По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».
При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.