Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по Украине

Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по конфликту на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил на пресс-конференции, что переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине старательно мешают, передает РИА «Новости». По его словам, отсутствует искренний интерес к скорейшему завершению конфликта мирным путем. Фицо отметил: «Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее».

Он подчеркнул, что предпринимаемые шаги свидетельствуют скорее о намерении продлить конфликт на Украине на долгие месяцы. Такое заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который 8 января находится с официальным визитом в Братиславе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо предупредил, что преобладание ненависти к России во внешней политике Евросоюза может привести ЕС к пропасти.

Премьер-министр Словакии также заявил, что страна не будет участвовать в «безумных» планах Евросоюза по финансированию Украины.

До этого Роберт Фицо объявил о прекращении поддержки военных нужд украинской стороны из-за отсутствия веры в военный исход конфликта.