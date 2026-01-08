  • Новость часаСенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    8 января 2026, 21:40

    Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по Украине

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что переговоры о мире по ситуации на Украине намеренно затягиваются, а конфликт может продолжиться.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил на пресс-конференции, что переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине старательно мешают, передает РИА «Новости». По его словам, отсутствует искренний интерес к скорейшему завершению конфликта мирным путем. Фицо отметил: «Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее».

    Он подчеркнул, что предпринимаемые шаги свидетельствуют скорее о намерении продлить конфликт на Украине на долгие месяцы. Такое заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который 8 января находится с официальным визитом в Братиславе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо предупредил, что преобладание ненависти к России во внешней политике Евросоюза может привести ЕС к пропасти.

    Премьер-министр Словакии также заявил, что страна не будет участвовать в «безумных» планах Евросоюза по финансированию Украины.

    До этого Роберт Фицо объявил о прекращении поддержки военных нужд украинской стороны из-за отсутствия веры в военный исход конфликта.

    8 января 2026, 15:52
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

    Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе: «Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», передает ТАСС.

    Она отметила, что задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции отдельных государств Евросоюза, а не Еврокомиссии. Хиппер не дала прямого ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержание российских судов.

    Вопрос о том, будут ли страны Евросоюза задерживать российские танкеры по примеру американских властей, остается на усмотрение каждого государства-члена ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    В Госдуме обсудили возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы сменили свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    8 января 2026, 12:15
    Орбан назвал ужасающим запрос Украины на 800 млрд долларов
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на планы по выделению на Украину финансовой помощи в 800 млрд долларов за 10 лет, подчеркнув риски для венгерской социальной системы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запрос Киева на выделение странами Запада 800 млрд долларов в течение 10 лет вызывает у него ужас, передает ТАСС. По словам Орбана, эта сумма эквивалентна выплатам пенсий в Венгрии за 40 лет или семейных пособий за 60 лет. «Это те 800 млрд долларов, которые украинский премьер-министр хочет получить от Брюсселя. А Брюссель – от нас», – написал Орбан в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признана экстремистской).

    Глава венгерского правительства также отметил, что Будапешт не намерен участвовать в этой инициативе, согласованной Киевом и Брюсселем. Он прокомментировал заявление вице-премьера Украины Тараса Качки, который сообщил о договоренности с ЕС по финансовой поддержке Киева в размере 800 млрд долларов в течение 10 лет. Эти средства украинские власти включили в так называемый мирный план, представленный на переговорах в США 24 декабря.

    Орбан добавил, что 7 января министр по делам ЕС Янош Бока представил на заседании правительства доклад о том, как планируется распределять эти средства. По словам премьера, реализация инициативы приведет к отмене в Венгрии 13-й и 14-й пенсий, семейных пособий и введению прогрессивного подоходного налога. Орбан подчеркнул, что венгерские налогоплательщики не должны платить за коммунальные услуги на Украине, отметив: «Мы, венгры, этого не хотим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан назвал украинское руководство «гомункулом», комментируя просьбу Киева о 800 млрд долларов. Орбан заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

    В 2025 году Украина получила рекордную западную помощь на сумму более 45 млрд долларов.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 17:29
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство

    @ gmk.center

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший украинский металлургический завод «Запорожсталь» приостановил работу после отключения внешнего электроснабжения, причиной стала масштабная авария в энергосистеме региона.

    Металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью приостановил производственные процессы из-за потери внешнего энергоснабжения, передает ТАСС.

    Согласно заявлению предприятия, отключение произошло в результате масштабного блэкаута в регионе, затронувшего основные производственные мощности.

    В официальном сообщении завода говорится: «Комбинат «Запорожсталь» потерял внешнее энергопитание. В связи с этим остановлены все производственные процессы. Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, приняв антикризисные меры для безопасной остановки оборудования».

    Сейчас на территории предприятия продолжаются регламентные работы на основных агрегатах, которые обеспечиваются посредством ограниченного энергоснабжения.

    Стоит отметить, что «Запорожсталь» остановила работу из-за обесточивания уже второй раз за три недели. А в сентябре 2025 года ракетный удар по заводу «Запорожсталь», принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, уничтожил западную военную технику, включая танки и артиллерию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с Ахметовым.

    8 января 2026, 15:26
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о готовности России рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности.

    Размещение подразделений, военных объектов и инфраструктуры западных стран на территории Украины будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая угрозу России и другим европейским государствам, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», – говорится в сообщении.

    Кроме того, Захарова заявила, что все подобные подразделения и объекты, размещенные западными странами на Украине, будут рассматриваться как законные боевые цели для Вооруженных сил России. В сообщении подчеркивается, что подобные предупреждения неоднократно озвучивались на самом высоком уровне и остаются актуальными в нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже подписала только часть участников. Вашингтон решил не подписывать этот документ.

    Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.

    8 января 2026, 20:27
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    8 января 2026, 16:31
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    8 января 2026, 06:45
    Конгрессвумен Луна сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы

    Tекст: ка

    Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями, в том числе по вопросу об урегулировании на Украине.

    «Я получил разрешение от Государственного департамента на встречу четырех членов Госдум России с членами конгресса по вопросам мирных переговоров и подобного. Я направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, в конце этого месяца. Мир должен восторжествовать, а дискуссии следует вести в здравом уме», – написала она в соцсети Х.

    Конгрессвумен добавила благодарность госсекретарю США Марко Рубио «за помощь в этом вопросе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 млн долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии. Она же в декабре потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь. В конце октября конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы.


    8 января 2026, 12:41
    Российские войска освободили Братское в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Братское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Верхней Терсы, Цветкового, Прилук и Воздвижевки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, три бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ возле Кондратовки и Рыжевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами и Старицей.

    ВСУ при этом потеряли до 120 военнослужащих, две бронемашины и склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Ковшаровки, Купянска-Узлового, Глушковки и Благодатовки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, четыре бронемашины и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Николаевки, Степановки, Миньковки, Закотного, Константиновки и Берестока ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, шесть складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Гришино, Кутузовки, Новокриворожья, Белицкого, Вольного, Анновки, Торецкого ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери противника составили свыше 410 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и семь пикапов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Минобороны показало водружение триколора в освобожденных Подолах.

    Накануне военные РФ установили поклонный крест в Белогоровке ЛНР.

    А 5 января российские войска освободили Грабовское в Сумской области.

    8 января 2026, 00:10
    Все ТЭЦ в Днепропетровской области Украины остановили работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области, прогнозов о восстановлении их работы нет.

    «Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского агентства УНИАН.

    По данным местных СМИ, на фоне грядущего похолодания в Днепропетровске нет света, водоснабжения, отопления, начались перебои с мобильной связью и интернетом.

    Также указывают на остановку работы метро и некоторых электричек  в Днепропетровске. По данным Минразвития Украины, все поезда в Днепропетровской области и Запорожье переходят на резервную теплотягу.

    Кроме того, перебои со светом произошли в Кривом Роге, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    «Местные паблики пишут об аварии на ТЭЦ. Также сообщают о проблемах с электричеством в Кривом Роге и Запорожье», – сказано в Telegram-канале издания.

    СМИ Украины указывают, что до блэкаута в Днепропетровске был слышен мощный взрыв.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 января взрывы прогремели в Кривом Роге. В Одессе 7 января произошла серия взрывов после воздушной тревоги. Кроме того, офицеры НАТО были ликвидированы ударом дрона под Одессой.

    8 января 2026, 00:25
    Трамп назвал себя тем, без кого Россия «уже владела бы всей Украиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только его действия подтолкнули других союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону, и что без него Россия давно бы захватила всю территорию Украины.

    «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной. Помните также, что я в одиночку закончил восемь, а Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне [Нобелевскую] премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что всем очень повезло, так как Трамп восстановил «наши военные силы» во время своего первого срока и пообещал продолжать их укреплять.

    «Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, – вот это США, возрожденные Дональдом Трампом», – резюмировал глава Белого дома.

    8 января 2026, 19:17
    Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен ударом дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Головчино Белгородской области глава Грайворонского округа Дмитрий Панков был ранен в результате повторной атаки украинского беспилотника, сообщили власти региона.

    Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что инцидент произошел в селе Головчино, где дрон ударил по коммерческому объекту.

    Панков прибыл на место происшествия для оценки последствий атаки. В этот момент произошла повторная атака второго беспилотника, во время которой глава округа помогал женщине, чья машина пострадала при первом ударе.

    Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Гладков подчеркнул, что это уже третье ранение Панкова и назвал его примером мужества и героизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Грузское Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ погиб мирный житель. Еще два человека погибли в области в результате серии атак ВСУ в понедельник, сообщал Гладков.

    В тот же день в городе Грайворон дрон ударил по грузовику, из-за чего пострадал водитель. В селе Белянка Шебекинского округа после удара украинского беспилотника также пострадал водитель.


    7 января 2026, 23:30
    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ

    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидированных за три вечерних часа среды девяти дронах ВСУ.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику над Волгоградской областью и акваторией Черного моря», – сообщили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.


    8 января 2026, 12:55
    ВС России поразили работающие в интересах ВСУ порты

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 142 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета,  108 177 беспилотников, 644 ЗРК, 26 992 танка и другие бронемашины, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 445 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 197 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ.

    Ранее ВС России также поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    7 января 2026, 23:57
    Евродепутат Де Мази передал спор с фон дер Ляйен в Европейский суд

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Ассоциации вооруженных сил Германии (BSW) Фабио Де Мази передал свой спор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Европейский суд из-за сокрытия последней контактов с оружейниками.

    Де Мази считает, что Урсула фон дер Ляйен не предоставила необходимой информации о своих взаимодействиях с оружейными компаниями, а это препятствует демократическому контролю со стороны Европарламента, передает Tagesspiegel.

    Де Мази ссылается на свое право как депутата Европарламента получать исчерпывающие ответы на запросы о деятельности Еврокомиссии. Жалоба касается якобы нарушения фон дер Ляйен обязательств по договорам ЕС о предоставлении информации парламенту.

    В марте 2025 года Де Мази направил запрос о всех контактах фон дер Ляйен с представителями оборонной промышленности с середины 2024 года, включая встречи, звонки, видеоконференции и переписку. Ответ, полученный в октябре 2025 года, он назвал слишком поздним и недостаточно конкретным.

    В предоставленном Еврокомиссией ответе упоминались стратегический диалог с оборонной отраслью 12 мая 2025 года, рабочий обед, приглашения, от которых пришлось отказаться, поздравительные сообщения, а также ссылки на официальный сайт, реестр прозрачности и коммуникационные каналы в социальных сетях.

    Де Мази резко высказался о позиции главы Еврокомиссии, заявив: «Фрау фон дер Ляйен думает, что она Людовик XIV», намекая на абсолютистский стиль руководства.

    Представитель Еврокомиссии отметил, что ведомство не согласно с юридической оценкой Де Мази, но признает его право обжаловать административное решение в суде.

    Иск формально направлен не против фон дер Лейен лично, а против Еврокомиссии. Представитель базирующегося в Брюсселе ведомства заявил: «Комиссия категорически не разделяет юридическое заключение Де Мази. Однако он имеет право на обжалование в суде административного решения».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривал в отношении нее сразу два вотума недоверия. Газета Politico присудила антипремии-2025 Саркози, Трампу и фон дер Ляйен.


    7 января 2026, 22:50
    Российские силовики назвали число дезертиров на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории Украины количество военнослужащих, покинувших свои части без разрешения, приблизилось к отметке в 300 тыс. человек, сообщили представители российских силовых структур.

    «По различным данным, на Украине в настоящий момент числятся в самовольном оставлении части около 300 тысяч человек», – приводит РИА «Новости» данные источника.

    По данным на конец декабря, с начала 2025 года более 200 тыс. военнослужащих ВСУ были отмечены как дезертиры или самовольно покинувшие части.

    Согласно информации украинских правоохранительных органов, с января по октябрь 2025 года было зафиксировано свыше 176 тыс. подобных случаев, после чего публикация официальной статистики прекратилась.

    Оценки указывают, что общее число дезертиров за 2025 год составило не менее 214 тыс. человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ, а также о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни

      На какие дни в 2026 году приходятся праздники и выходные в соответствии с правительственными постановлениями? Как выглядит по месяцам производственный календарь? И, наконец, каким образом с учетом этого выгоднее всего спланировать отпуск?

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

