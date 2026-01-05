Tекст: Катерина Туманова

«Европейский союз в антироссийских подходах может дойти до края пропасти. С одобренным военным кредитом сегодня это уже 280 млрд евро, которые ЕС дал на поддержку Украины в войне с Россией, санкционные пакеты, заморозка российских активов, и я уже не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников», – приводит слова Фицо РИА «Новости» из его видеообращения, размещенного в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Премьер Словакии добавил, что исполненные ненависти чиновники из Брюсселя не с Луны упали, а представляют там конкретные страны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роберт Фицо выразил мнение, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

Фицо назвал Украину дорогостоящей «черной дырой» для Евросоюза и отказался поддержать «безумные планы» ЕС по финансированию Украины.



