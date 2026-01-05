Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
Премьер Словакии Фицо предупредил ЕС об опасности антироссийской политики
Преобладание во внешней политике Европейского союза ненависти к России может сыграть против ЕС и привести его к пропасти, предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, размещенном в соцсети.
«Европейский союз в антироссийских подходах может дойти до края пропасти. С одобренным военным кредитом сегодня это уже 280 млрд евро, которые ЕС дал на поддержку Украины в войне с Россией, санкционные пакеты, заморозка российских активов, и я уже не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников», – приводит слова Фицо РИА «Новости» из его видеообращения, размещенного в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Премьер Словакии добавил, что исполненные ненависти чиновники из Брюсселя не с Луны упали, а представляют там конкретные страны.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роберт Фицо выразил мнение, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.
Фицо назвал Украину дорогостоящей «черной дырой» для Евросоюза и отказался поддержать «безумные планы» ЕС по финансированию Украины.
