И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
В Словакии возбудили уголовное дело за передачу Украине МиГ-29
В Словакии возбудили уголовное дело против экс-премьера Хегера и экс-главы Минобороны Надя за передачу Украине МиГ-29
Минобороны Словакии возбудило уголовное дело против бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя, которых подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении служебных обязанностей при передаче Украине 13 истребителей МиГ-29 и оборудования для системы ПВО «Куб» в марте 2023 года.
По словам госсекретаря Минобороны Словакии Игоря Мелихера, в ходе многомесячного аудита не было найдено ни одного документа, обосновывающего законность передачи военной техники Украине, передает ТАСС.
Дальнейшее развитие событий по этому делу будет зависеть от результатов расследования.
Решение о передаче МиГ-29 Украине было принято временным кабинетом Хегера и сразу же вызвало волну недовольства в словацком обществе.
Ранее секретарь минобороны Словакии Игор Мелихер заявлял, что передача словацких МиГ-29 Украине в 2023 году была незаконной, будут приняты «юридические меры».