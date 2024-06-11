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В Словакии признали незаконной передачу Украине МиГ-29
В Минобороны Словакии назвали незаконной передачу Украине 13 МиГ-29
Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении экс-главы Минобороны Ярослава Надя будут приняты «юридические меры», заявил госсекретарь военного ведомства республики Игор Мелихер.
По его словам, выяснилось, что нет никаких официальных материалов Минобороны, которые давали бы министру право передать истребители. «Как государственный чиновник я обязан исправлять допущенные ошибки, и это одна из них», – передает ТАСС слова Мелихера.
Он пояснил, что экспертный анализ Надя, которым бывший министр обосновывал необходимость поставки Украине МиГ-29, «не существует».
Напомним, Словакия в 2023 году передала в дар Украине 13 истребителей МиГ-29.