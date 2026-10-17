Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций США против России
Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие закона Грэма (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) историческим моментом.
«Приостановка действия закона Грэма администрацией Президента Трампа – важный и по-настоящему исторический момент», – заявил Дмитриев в своем канале в Telegram.
Он добавил, что закон Грэма, претерпевший негативные изменения после смерти сенатора, мог остановить экономическое взаимодействие между двумя странами. По его словам, это нанесло бы ущерб американской экономике и мировым рынкам.
Дмитриев отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и создает основу для прочного мира.
«Вместо санкций и конфронтации – диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», – заключил Дмитриев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%. Он распорядился не применять ряд санкций, предусмотренных законом Грэма.
В пятницу Дмитриев заявлял, что США ищут варианты отказа от санкций против России.