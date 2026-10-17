Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций США против России

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Приостановка действия закона Грэма администрацией Президента Трампа – важный и по-настоящему исторический момент», – заявил Дмитриев в своем канале в Telegram.

Он добавил, что закон Грэма, претерпевший негативные изменения после смерти сенатора, мог остановить экономическое взаимодействие между двумя странами. По его словам, это нанесло бы ущерб американской экономике и мировым рынкам.

Дмитриев отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и создает основу для прочного мира.

«Вместо санкций и конфронтации – диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», – заключил Дмитриев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%. Он распорядился не применять ряд санкций, предусмотренных законом Грэма.

В пятницу Дмитриев заявлял, что США ищут варианты отказа от санкций против России.