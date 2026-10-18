Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Рубио: Дизельное топливо из России так или иначе будет поступать на рынок
Российское дизельное топливо в любом случае выйдет на мировой рынок, поэтому Вашингтону важно сохранить возможность его импорта на фоне роста цен на энергоносители, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Это дизельное топливо так или иначе будет продано. То дизельное топливо, которое [президент России Владимир] Путин собирался продать, в любом случае поступит на мировой рынок. Единственная разница заключается в том, сколько из этого получат Соединенные Штаты», – сказал Рубио.
Госсекретарь напомнил, что несколько месяцев назад Вашингтон уже временно ослаблял санкционные ограничения в отношении российской нефти из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе, передает ТАСС.
Он отметил, что подобные решения связаны с взаимным влиянием нескольких международных конфликтов, которые усиливают давление на мировые цены на нефть и дизельное топливо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены захотели заблокировать договоренности России и США по поставкам дизельного топлива.
В пятницу Минэнерго США передало России список компаний, заинтересованных в закупке дизельного топлива.
Вице-премьер Александр Новак назвал сделку по поставкам российского дизеля в США взаимовыгодной.