Ветеран СВО Коломацкий: Путинские удары настигают врага в любой точке

Tекст: Дарья Григоренко

«То, что мы наблюдали этой ночью, это наглядная демонстрация того, что «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться. Западные регионы Украины, которые киевский режим и их кураторы считали «тихой гаванью» и глубоким тылом, теперь горят наравне с прифронтовыми зонами. Луцк без света, нефтебазы в Хмельницком, предприятия в Умани и Ровно – география прилетов доказывает: безопасного расстояния для боевиков киевского режима больше не существует», – отметил Коломацкий.

Он уточнил, что Россия наносит удары по западным территориям, так как именно там сосредоточены ключевые логистические хабы, через которые идет поток натовского вооружения. «И там же расположены ремонтные предприятия и склады, питающие фронт. Лишая Украину этого тыла, мы перерезаем артерии, по которым к врагу поступают ресурсы для ведения боевых действий. Удары по портам и сухогрузам в море лишь дополняют эту картину полной блокировки вражеской логистики», – добавил он.

«Особого внимания стоит техническая эволюция наших средств поражения. Данные о том, что новые «Герани-5» развивают скорость до 800 км/ч, сопоставимую с крылатыми ракетами, говорят о колоссальном скачке в развитии отечественного ВПК. Это не разовая разработка и не импровизация одного инженера. Это прямой результат той фундаментальной трансформации армии и оборонной промышленности, которую последовательно проводит Верховный главнокомандующий. Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет и превосходство – инженеры и военные ее выполнили, создав оружие, способное преодолевать любые расстояния и вскрывать любые эшелоны ПВО», – заявил Коломацкий.

«Мы перешли к стратегии тотального огневого доминирования по всей глубине обороны противника. Враг теряет остатки инфраструктуры, потому что Россия начала воевать технологичнее и жестче. И этот процесс необратим», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 10 по 16 октября ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), использовавшиеся в интересах ВСУ логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры.

В пятницу утром сообщалось, что ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

Накануне российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ.