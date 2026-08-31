Росатом: Киев делает все для ухудшения ситуации на Запорожской АЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киевские власти не стремятся решить проблему внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, а наоборот, способствуют ухудшению ситуации, передает РИА «Новости».

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил: «Приходится констатировать тот факт, что киевские власти не просто не хотят решать эту проблему, но делают все для того, чтобы ситуация только ухудшалась». Он подчеркнул необходимость скорейшего восстановления внешнего энергоснабжения.

Станция уже 11 суток получает электроэнергию только от собственных дизель-генераторов. Внешнее питание было прервано 20 августа из-за повреждения линии на контролируемой Киевом территории. Лихачев заверил, что Росатом полностью контролирует положение дел на ЗАЭС и обеспечит доставку дизельного топлива при любых обстоятельствах.

Оценки Росатома относительно продолжительности автономной работы станции существенно отличаются от прогнозов МАГАТЭ. Ранее глава агентства Рафаэль Гросси предупреждал о возможном полном отключении электроснабжения ЗАЭС примерно через десять дней без дополнительных поставок топлива или восстановления внешнего питания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 августа Запорожская атомная электростанция полностью лишилась внешнего энергоснабжения.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о риске полного обесточивания объекта из-за нехватки дизельного топлива.

Украинские военные сделали крайне опасным проезд персонала на территорию станции.