Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
ЗАЭС полностью лишилась внешнего энергоснабжения
Запорожская атомная электростанция осталась без основного электропитания из-за повреждения высоковольтной линии и сейчас функционирует в автономном режиме, сообщили на станции.
«Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, потеряла внешнее энергоснабжение», – отметили представители станции, передает ТАСС.
Объект начал использовать резервные источники для поддержания собственных нужд.
Отключение произошло в результате срабатывания автоматики защиты на линии электропередачи напряжением 330 кВ. Уточняется, что линия «Ферросплавная-1» была обесточена из-за полученного повреждения.
В настоящее время энергоблоки штатно обеспечиваются электричеством от дизельных установок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 августа МАГАТЭ сообщало о 25 случае потери внешнего электроснабжения станции. Глава Росатома Алексей Лихачев заявлял о ежедневных обстрелах Энергодара и района расположения объекта.
В июне высоковольтная линия «Ферросплавная-1» уже отключалась действием автоматики.