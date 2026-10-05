Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Минск заявил о готовности Лукашенко встретиться с Трампом
Глава МИД Белоруссии Рыженков сообщил о подготовке встречи Лукашенко с Трампом
Белоруссия открыта ко встрече президента страны Александра Лукашенко с его американским коллегой Дональдом Трампом, предпринимает все усилия для того, чтобы она случилась, но не любой ценой, заявил глава МИД Максим Рыженков.
Минск открыт к диалогу на высшем уровне и активно работает над возможностью проведения саммита, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков подчеркнул это на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
«Да, мы к такой встрече открыты. Мы предпринимаем значительные усилия для того, чтобы она состоялась. Но, опять, не любой ценой, и мы не стоим с протянутой рукой», – заявил глава внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Белоруссии отмечал высокую потенциальную пользу от переговоров с американским лидером. Политик указывал, что республика готова к совместной работе с Вашингтоном ради нормализации двусторонних отношений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусская сторона рассматривает возможность организации личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. В середине сентября президент Белоруссии провел официальные переговоры со специальным посланником американского лидера Джоном Коулом. До этого глава государства назвал возврат замороженных американскими банками 44 млн долларов условием для возобновления полноценного диалога.