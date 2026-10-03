Минск сообщил о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

Глава МИД Белоруссии Рыженков сообщил о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Белорусская сторона рассматривает возможность организации личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа, передает РИА «Новости». По словам министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова, сейчас для этого предпринимаются соответствующие шаги.

«Мы действительно рассматриваем встречу президентов в практической плоскости, и для этого предпринимаются соответствующие шаги», – заявил дипломат на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Рыженков также отметил, что Трамп ранее приглашал Лукашенко на Совет мира в США. Однако визит не состоялся из-за технических сложностей: европейские санкции против белорусского лидера и запрет на пролеты самолетов серьезно затруднили поездку за океан. Ранее Лукашенко подчеркивал, что диалог с американским президентом был бы крайне полезен для Минска, готового к нормализации двусторонних отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел официальные переговоры со специальным посланником Дональда Трампа Джоном Коулом.

До этого белорусский лидер назвал условием для личной встречи возврат замороженных американскими банками 44 млн долларов.