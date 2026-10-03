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    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    4 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    3 октября 2026, 09:09 • Новости дня

    Минск сообщил о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

    Глава МИД Белоруссии Рыженков сообщил о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Минске рассматривают встречу президента США Дональда Трампа и Белоруссии Александра Лукашенко в «практической плоскости», шаги для ее организации принимаются, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Белорусская сторона рассматривает возможность организации личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа, передает РИА «Новости». По словам министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова, сейчас для этого предпринимаются соответствующие шаги.

    «Мы действительно рассматриваем встречу президентов в практической плоскости, и для этого предпринимаются соответствующие шаги», – заявил дипломат на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Рыженков также отметил, что Трамп ранее приглашал Лукашенко на Совет мира в США. Однако визит не состоялся из-за технических сложностей: европейские санкции против белорусского лидера и запрет на пролеты самолетов серьезно затруднили поездку за океан. Ранее Лукашенко подчеркивал, что диалог с американским президентом был бы крайне полезен для Минска, готового к нормализации двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел официальные переговоры со специальным посланником Дональда Трампа Джоном Коулом.

    До этого белорусский лидер назвал условием для личной встречи возврат замороженных американскими банками 44 млн долларов.

    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    1 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Эстония запретила транзит зерна из России

    Эстония ввела запрет на транзит российского и белорусского зерна

    Эстония запретила транзит зерна из России
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Эстонии утвердило проект о запрете на транзит зерна, происходящего из России и Белоруссии, через территорию республики.

    Правительство Эстонии утвердило постановление, запрещающее транзит и перемещение зерна из России и Белоруссии через территорию страны. Проект соответствующих ограничений был предложен главой эстонского МИД Маргусом Цахкной, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке кабинета министров отмечается, что мера вводится на основании закона о международных санкциях. Целью решения названо оказание давления на Москву в связи со спецоперацией на Украине, а также на Минск, который поддерживает российские действия.

    Ранее Цахкна заявлял, что власти ведут целенаправленную работу по полной остановке транзита российского зерна через порты стран Балтии. При этом, по информации налогово-таможенного департамента Эстонии, в настоящее время российская сельскохозяйственная продукция через республику фактически не провозится и не импортируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Эстонии одобрили проект запрета на покупку недвижимости россиянами.

    Летом эстонская таможня запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    1 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Никитин назвал протяженность ВСМ Москва – Минск

    Никитин: Протяженность ВСМ Москва – Минск составит примерно 700 км

    Никитин назвал протяженность ВСМ Москва – Минск
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Белоруссия договорились о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между столицами, которая позволит преодолевать расстояние примерно в 700 км за три часа, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.

    Как указал Никитин, протяженность будущей высокоскоростной железнодорожной ветки составит около 700 км, а время в пути займет около трех часов, передает ТАСС. По словам главы Минтранса, РЖД предстоит выстроить технологическое и проектное партнерство с белорусскими коллегами. Только после этого стороны приступят к обсуждению возможных подрядчиков для реализации масштабного инфраструктурного проекта.

    Меморандум о сотрудничестве по строительству магистрали был подписан в Доме правительства в Минске. Документ скрепили подписями Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович. Этому событию предшествовало заседание Совета министров Союзного государства с участием премьер-министров Михаила Мишустина и Александра Турчина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта Андрей Никитин предложил построить высокоскоростную магистраль до Минска.

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах прокладки этой железнодорожной линии.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал идею создания нового маршрута.

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    1 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Госдума нового созыва приняла первый закон

    Госдума нового созыва приняла первый закон о сотрудничестве с Белоруссией

    Госдума нового созыва приняла первый закон
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с первым принятым в новом созыве законом, которым стала ратификация соглашения с Белоруссией.

    Парламентарии одобрили документ, который дает возможность белорусским государственным органам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств, пишет РИА «Новости».

    Спикер обратился к коллегам со словами поздравления по поводу принятия первого в новой сессии федерального закона. Он подчеркнул, что ратификация позволяет развивать взаимодействие со стратегическим партнером и членом Союзного государства.

    Председатель палаты парламента добавил, что в новом составе работают 184 депутата, избранных впервые. Он рассказал им о процедуре голосования за ратификацию и принятия законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вячеслав Володин был переизбран председателем Госдумы. Он сообщил о масштабном обновлении состава нижней палаты парламента.

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    1 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск

    Минтранс: ВСМ Москва – Минск построят после запуска трассы до Петербурга

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском начнется после завершения работ над аналогичной трассой до Петербурга, сообщили в Минтрансе.

    Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск. Документ подписали глава Минтранса Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович, сообщает Минтранс России.

    «Меморандум фиксирует переход проекта в практическую фазу – проектирования и строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали… Приступить к строительству планируют после ввода первой в России ВСМ Москва – Петербург», – говорится в сообщении ведомства. Первая российская высокоскоростная магистраль до Петербурга будет полностью запущена в 2028 году.

    Протяженность новой трассы до Минска составит около 700 км, а время в пути сократится до трех часов. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч, ожидаемый пассажиропоток достигнет 5,8 млн человек в год. По словам Никитина, проект станет мощным стимулом для роста деловой активности и улучшит транспортную доступность между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин летом рассказал о планах прокладки высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска.

    Ранее Минтранс запланировал разворот полномасштабных строительных работ на первой трассе до Петербурга на 2026 год.

    Позже стало известно, что серийные поставки отечественных поездов для новых магистралей начнутся в 2028 году.

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    1 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Спрогнозирован пассажиропоток на ВСМ Москва – Минск

    Пассажиропоток на ВСМ Москва – Минск оценили в 5,8 млн человек в год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажиропоток на будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском составит до 5,8 млн человек ежегодно, сообщили в инфоцентре ВСМ.

    Ожидается, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Минск сможет обслуживать до 5,8 млн пассажиров в год. Об этом сообщили в информационном центре ВСМ, передает РИА «Новости».

    В инфоцентре пояснили, что запуск новой магистрали позволит существенно повысить транспортную доступность столиц двух государств и прилегающих регионов, а также расширит возможности граждан для совершения деловых и туристических поездок.

    Там также подчеркнули, что создание высокоскоростной линии направлено на укрепление экономических связей между Россией и Белоруссией. Реализация проекта будет способствовать развитию промышленности и созданию дополнительных рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин сообщил о планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск.

    Министр транспорта предложил главе государства построить две новые ВСМ.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин заявил о строительстве магистралей до Минска и Адлера.

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    2 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал Францию освободить задержанных на протестах подростков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белоруссия призвала власти Франции незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, которых задержали в ходе массовых протестов старшеклассников, а также расследовать факты применения силы.

    Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с призывом к Парижу провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы против участников протестов, в особенности подростков. Ведомство призвало Францию перейти к цивилизованному диалогу с учащимися, родителями и профсоюзами, чтобы решить системные проблемы в образовании, сообщает ТАСС.

    В МИД республики отметили, что число задержанных на акциях протеста приближается к 3 тыс. человек, причем значительную часть составляют несовершеннолетние. Это свидетельствует о крайней степени накала в обществе. В ведомстве подчеркнули, что французские власти вместо диалога прибегают к массовым произвольным арестам, что усиливает радикализацию протестов.

    Кроме того, в министерстве заявили, что Франция направляет средства не на социальную сферу и образование, а на финансирование сомнительных правозащитных структур, радикальных образований и поддержку зарубежных конфликтов.

    В МИД Белоруссии с сожалением констатировали молчание западных правозащитников по поводу происходящего и выразили солидарность с пострадавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Франции сообщили о хаосе по всей стране из-за протестов школьников.

    В четверг число задержанных на этих акциях достигло почти 2 тыс. человек. В этот же день сотни школьников попали в полицию в связи с участием в манифестациях.

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    1 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Мишустин приехал на выставку «Иннопром» в Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск для участия в международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь».

    Председатель правительства России прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом, передает РИА «Новости». В рамках мероприятия он планирует осмотреть экспозицию и выступить на пленарном заседании.

    В августе на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве Мишустин отмечал, что на полях форума стороны собираются заключить новые договоры и контракты.

    Международная выставка проходит в белорусской столице с 30 сентября по 2 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Белоруссию с двухдневным визитом. В Минске премьер-министры двух стран провели встречу в формате тет-а-тет.

    На заседании союзного Совмина глава российского кабмина анонсировал расширение кооперации в сфере высоких технологий.

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    2 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Оверчук спрогнозировал рекордный товарооборот России и Белоруссии

    Оверчук: Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году превысит 70 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Алексей Оверчук предрек достижение объема взаимной торговли Москвы и Минска исторической отметки в 70 млрд долларов благодаря глубокой экономической интеграции двух стран.

    Власти ожидают значительного увеличения показателей двустороннего экономического сотрудничества к концу текущего года, передает ТАСС. «На заседании Совмина Союзного государства мы не могли не говорить об укреплении торговых связей. В принципе, по нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Белоруссией, если обменный курс будет соответствующий, превысит 70 млрд долларов», – отметил Оверчук.

    Политик добавил, что такие высокие цифры свидетельствуют о серьезной глубине интеграционных связей. Для сравнения он привел показатели взаимодействия с Китаем, которые составляют порядка 240 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств государств ЕАЭС.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о росте двустороннего товарооборота на 12,5% за пять месяцев.

    В прошлом году страны практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах.

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    2 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Лукашенко призвал Армению подумать о рынках сбыта коньяка

    Лукашенко усомнился в способности Армении продавать коньяк в Евросоюзе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению перед вступлением в Евросоюз оценить, сможет ли она продавать там свою продукцию.

    «Если ты решил идти в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он отметил, что Армении следует убедиться, купит ли Франция ее коньяк, учитывая, что в Европе есть своя продукция. Белорусский лидер подчеркнул, что не стоит спешить в этом вопросе.

    Заявление прозвучало на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Ранее МИД назвал интерес Евросоюза к Армении показным.

    В августе Кремль напомнил стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

    В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил Лукашенко на вопрос, кому нужна Армения.

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    1 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Минск готов принять переговоры России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минск готов принять раунд переговоров России и Украины, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Белоруссия сохраняет свои посреднические усилия и готова организовать мероприятие, которое приблизит или завершит мирные переговоры, если к этому будут готовы Россия и Украина, сказал Рыженков в интервью РИА «Новости» на полях Генассамблеи ООН.

    При этом глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что Евросоюзу это не нужно.

    Ранее Белоруссия принимала переговоры делегаций России и Украины вскоре после начала спецоперации, а сейчас через территорию страны проходит обмен военнопленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговоров с Украиной.

    Во вторник на полях Генассамблеи ООН провели закрытые переговоры по Украине.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о замороженном состоянии переговорного процесса.

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    1 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Мишустин: Россия и Белоруссия расширят сотрудничество по мирному атому и космосу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Белоруссия планируют расширить кооперацию в сфере высоких технологий, включая исследование космоса, авиа- и судостроение, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    На заседании Совета министров Союзного государства в Минске глава правительства сообщил об укреплении связей для развития высокотехнологичных производств, передает РИА «Новости».

    Мишустин подчеркнул, что предприятия двух стран расширят взаимодействие в наукоемких отраслях. К ним относятся использование мирного атома, микроэлектроника, авиа- и судостроение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьеры двух стран начали встречу в Минске.

    Главы правительств открыли заседание союзного Совмина.

    Напомним, Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом.

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    1 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Турчин: Россия и Белоруссия подпишут соглашение о единой аграрной политике

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал скорое подписание соглашения между Москвой и Минском о единой аграрной политике.

    Министерства сельского хозяйства России и Белоруссии согласовали позиции по формированию общей политики в аграрном секторе, передает РИА «Новости». Окончательное оформление договоренностей ожидается в ближайшие месяцы.

    «Продолжаем взаимодействие в сфере сельского хозяйства. Министерства сельского хозяйства наших стран смогли достичь понимания по соглашению о единой аграрной политике. Ожидаем подписания документа до конца года», – заявил белорусский премьер Турчин в ходе заседания союзного Совета министров в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства России Михаил Мишустин и белорусский премьер Александр Турчин открыли заседание союзного Совмина в Минске.

    Месяцем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству реализовать двусторонние договоренности в сельском хозяйстве.

    Весной заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил о разработке основных направлений союзного договора.

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    2 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    В Москве открыли станцию международного сообщения с Минском

    Собянин и Белозеров открыли платформу международного сообщения Москва – Минск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД Мария Захарова и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск на городском вокзале Москва-Сити.

    В ходе церемонии открытия мэр столицы наградил Белозерова почетным званием «Почетный транспортник города Москвы», передает ТАСС.

    Собянин назвал Москва-Сити крупнейшим вокзалом и транспортным узлом страны, отметив, что подобных узлов практически нет и в Европе. По его словам, через вокзал проходят три линии метро, два железнодорожных пути, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо.

    Мэр подчеркнул, что с началом остановки поездов «Москва – Минск» вокзал приобретает статус международного, что станет хорошим знаком дружбы с городом-побратимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск. В инфоцентре ВСМ спрогнозировали, что пассажиропоток на этой магистрали составит до 5,8 млн пассажиров в год.

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    1 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Премьеры России и Белоруссии начали встречу в Минске

    Премьеры России Мишустин и Белоруссии Турчин начали встречу в Минске

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин начали встречу в Минске в формате тет-а-тет перед заседанием союзного Совмина.

    Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин проводят встречу в Минске в формате тет-а-тет перед заседанием союзного Совмина, передает РИА «Новости».

    «Совсем скоро начнется заседание Совета министров Союзного государства. А пока у двух премьер-министров есть возможность обсудить актуальные вопросы в формате тет-а-тет», – говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства.

    Михаил Мишустин уже прибыл в Дом правительства в Минске, где пройдет заседание. По словам Александра Турчина, в повестку союзного Совмина включено 15 вопросов. Основной темой станет выполнение направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы и подготовка проекта аналогичного документа на следующий период.

    Стороны также планируют обсудить развитие российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах. Кроме того, ожидается одобрение стратегии молодежной политики Союзного государства на период до 2036 года. Накануне Александр Турчин отметил наращивание интеграционных процессов в Союзном государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Белоруссию с двухдневным визитом.

    Москва и Минск разрабатывают основные направления реализации союзного договора на ближайшие три года.

    В конце августа председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о росте товарооборота России и Белоруссии.

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    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    • Иран решился на создание атомной бомбы?

      В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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