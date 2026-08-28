Мишустин сообщил о росте товарооборота России и Белоруссии

Мишустин: Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12,5%

Tекст: Денис Тельманов

«С моим коллегой Александром Генриховичем Турчиным провели сверку всей двусторонней повестки вопросов Союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом. Хочу сказать, что наш товарооборот взаимный растет системно. За пять месяцев он вырос на 12,5%, и надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить», – сказал глава российского правительства в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

Мишустин подчеркнул, что Москва и Минск реализуют множество совместных проектов в сфере промышленной кооперации. По его словам, намечено много планов, связанных с производством.

Кроме того, обсуждаются вопросы цифровой повестки, электроники и взаимного признания электронной цифровой подписи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.

В субботу российский лидер Владимир Путин проведет официальные переговоры с белорусским коллегой.

Ранее глава государства назвал выдающимися успехи экономического сотрудничества двух стран.