Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин высоко оценил темпы развития Нижегородской области
Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за хорошие темпы развития региона.
Путин во время рабочего визита в Нижний Новгород обсудил с главой региона результаты проделанной работы, передает РИА «Новости». В ходе встречи Никитин отчитался перед российским лидером о результатах развития области.
«Хорошее развитие, темпы хорошие», – отметил Путин, оценивая успехи региона.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о рабочей поездке главы государства в Нижний Новгород.
Российский лидер прибыл в регион для участия в масштабном форуме.
В марте Путин обсудил с Глебом Никитиным рост реальных зарплат.