Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин заявил о борьбе за настоящее и будущее России
Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
Россия в настоящее время ведет борьбу за свое настоящее и будущее, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.
Глава государства подчеркнул важность практических усилий для достижения этих целей, передает РИА «Новости».
«В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.
В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.
На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.