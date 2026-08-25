Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа
Российские военнослужащие уничтожили двух офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая снайпера из батальона полиции особого назначения.
Бойцы Вооруженных сил России уничтожили двух украинских офицеров, среди которых оказался снайпер батальона полиции особого назначения. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.
«Стало известно о ликвидации еще нескольких офицеров ВСУ: снайпер батальона полиции особого назначения майор Анатолий Загродский уничтожен в Херсоне. Он выполнял задачи в составе мобильной группы ПВО; старший лейтенант Роман Орешняк уничтожен в ДНР», – рассказал собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ на запорожском направлении.
В середине июля бойцы группировки «Север» уничтожили двух командиров расчетов беспилотников в Харьковской области.
В начале того же месяца военнослужащие устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса украинских войск.