Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа

Tекст: Елизавета Шишкова

Бойцы Вооруженных сил России уничтожили двух украинских офицеров, среди которых оказался снайпер батальона полиции особого назначения. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Стало известно о ликвидации еще нескольких офицеров ВСУ: снайпер батальона полиции особого назначения майор Анатолий Загродский уничтожен в Херсоне. Он выполнял задачи в составе мобильной группы ПВО; старший лейтенант Роман Орешняк уничтожен в ДНР», – рассказал собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ на запорожском направлении.

В середине июля бойцы группировки «Север» уничтожили двух командиров расчетов беспилотников в Харьковской области.

В начале того же месяца военнослужащие устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса украинских войск.