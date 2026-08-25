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    Канада ввела ответные пошлины против США
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    29 комментариев
    25 августа 2026, 20:40 • Новости дня

    Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие уничтожили двух офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая снайпера из батальона полиции особого назначения.

    Бойцы Вооруженных сил России уничтожили двух украинских офицеров, среди которых оказался снайпер батальона полиции особого назначения. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

    «Стало известно о ликвидации еще нескольких офицеров ВСУ: снайпер батальона полиции особого назначения майор Анатолий Загродский уничтожен в Херсоне. Он выполнял задачи в составе мобильной группы ПВО; старший лейтенант Роман Орешняк уничтожен в ДНР», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ на запорожском направлении.

    В середине июля бойцы группировки «Север» уничтожили двух командиров расчетов беспилотников в Харьковской области.

    В начале того же месяца военнослужащие устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса украинских войск.

    25 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

    «Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

    Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

    Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

    Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.

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    25 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели сильные взрывы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Громкие взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах Ивано-Франковской области Украины, при этом официального оповещения о воздушной тревоге в регионе не поступало.

    Мощные звуки раздались в городе Яремче Ивано-Франковской области, передает ТАСС. В расположенном в 35 километрах Буковеле от ударной волны затряслись окна.

    Очевидцы также зафиксировали грохот в населенных пунктах Верховина, Коломыя и Косов. Они находятся почти в часе езды от Яремче.

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, режим воздушной тревоги на территории региона не объявлялся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца серия мощных взрывов прогремела в украинских городах Львов и Ивано-Франковск.

    В начале июня масштабная воздушная тревога охватила украинскую столицу и еще семь областей страны.


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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    @ J.W.Alker/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

    По данным систем онлайн-мониторинга авиационного трафика, борт направился к границе с Латвией, передает ТАСС.

    Известно, что этот маршрут используется для транзита с военной базы Эндрюс, расположенной в Вашингтоне.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в московском аэропорту транзитным рейсом из Латвии.

    Российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне визита главы американской разведки.

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    25 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Победительница конкурса красоты «Миссис Россия – 2010» Вероника Дремлюгина лишилась дорогостоящего кроссовера и получила 350 часов обязательных работ после повторного вождения в нетрезвом виде на подмосковной трассе.

    Инцидент произошел в марте текущего года, передает РИА «Новости». Дремлюгина, ранее уже наказанная за пьяную езду, снова села за руль нетрезвой и устроила аварию на 29-м километре автодороги М-9 «Балтия».

    Женщину признали виновной по уголовной статье. «Суд приговорил виновную к наказанию в виде обязательных работ сроком на 350 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев. Также суд конфисковал в доход государства автомобиль Porsche Cayenne», – заявили в областной прокуратуре.

    В надзорном ведомстве уточнили, что вынесенный судебный приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура изъяла у нетрезвых водителей более 33 тыс. транспортных средств.

    Третий кассационный суд разрешил конфискацию автомобилей за повторную пьяную езду вне зависимости от доходов нарушителя.

    В августе прошлого года суд конфисковал внедорожник Porsche Cayenne у устроившей смертельное ДТП пьяной москвички.

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    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск

    Минобороны: Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск

    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия России нанесла серию результативных ударов по объектам портовой инфраструктуры противника, сообщило Минобороны.

    Атака проводилась с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале ведомства в Max.

    В порту Южный целью стали два сухогруза, которые доставили на Украину военную технику и снаряжение. Кроме того, военные ликвидировали четыре хранилища с имуществом и объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке.

    Одновременно с этим успешному поражению подвергся порт Черноморск. Там российские силы уничтожили резервуары с топливом, необходимым для обеспечения подразделений украинских войск.

    Утром во вторник российские военные поразили беспилотниками сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Днем ранее армия России уничтожила военные грузы и топливо в порту Одессы.

    До этого беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

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    25 августа 2026, 16:42 • Новости дня
    Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге
    Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский получил административный штраф за несвоевременную оплату парковки автомобиля Mercedes, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

    Мировой судья судебного участка № 199 привлек к административной ответственности народного артиста РСФСР, передает РИА «Новости». Сумма штрафа составила 6 тыс. рублей.

    «Мировой судья судебного участка №199 нашего города привлекла к административной ответственности Михаила Боярского. Суд привлек Боярского к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и назначил штраф в 6 тыс. рублей», – рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

    Артист был привлечен к ответственности за неоплату парковки для автомобиля Mercedes 15 сентября 2025 года. Нарушение произошло 1 сентября на набережной реки Мойки. Первоначальный штраф в 3 тыс. рублей был оплачен с опозданием – лишь 29 января 2026 года.

    В ноябре прошлого года суд в Петербурге оштрафовал Михаила Боярского за неоплату другого штрафа в срок.

    Накануне мировой судья в Москве обязал телеведущую Ксению Собчак выплатить 10 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

    Месяцем ранее суд назначил актеру Николаю Фоменко наказание за просрочку платежа по неправильной парковке.

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    25 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Каир прорабатывают экономические условия для возведения пятого и шестого энергоблоков на строящейся атомной электростанции на побережье Средиземного моря, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Россия и Египет ведут переговоры о финансово-экономической модели для строительства двух дополнительных энергоблоков на атомной станции «Эль-Дабаа», передает РИА «Новости». Об этом стало известно в ходе встречи Лихачева с министром электроэнергии Египта Махмудом Эсматом, которая прошла в Нижнем Новгороде.

    «Финансово-экономическую модель уже пятого, шестого блока сегодня обсуждаем. Если придем к общей точке зрения, к общему пониманию, то будем докладывать руководству наших стран», – подчеркнул Лихачев.

    Станция расположена на побережье Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. Проект предусматривает возведение четырех блоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+». Их общая мощность достигнет 4,8 гигаватта. Запуск первого реактора запланирован на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президенты России и Египта дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа».

    Владимир Путин отметил успешный ход возведения станции.

    Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Москву за реализацию данного проекта.

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    25 августа 2026, 18:39 • Новости дня
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд

    Россияне купили рекордные 3,6 тыс. подержанных электромобилей в июле

    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вторичный рынок электромобилей в России по итогам июля показал небывалый рост, преодолев исторический рубеж в три тысячи реализованных машин, следует из данных «Автостата».

    Вторичный рынок электрокаров в России за минувший месяц впервые превысил отметку в 3 тыс. реализованных машин, составив 3,6 тыс. единиц, передает ТАСС. Предыдущий максимум зафиксировали в октябре прошлого года, когда автолюбители купили 2 191 подержанный электромобиль.

    «Согласно данным агентства «Автостат» в июле 2026 года россияне приобрели 3 646 подержанных электрокаров. Это в 2,9 раза больше, чем в том же месяце прошлого года», – отмечается в сообщении.

    Лидерами среди марок стали Nissan с показателем 1,3 тыс. машин, Zeekr (430 штук) и Tesla (337 единиц).

    Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf, разошедшийся тиражом 1,2 тыс. экземпляров. Продажи остальных моделей не достигли и 300 штук. Всего за семь месяцев этого года в стране купили 11,4 тыс. электромобилей с пробегом, что на 67% превышает результат января – июля прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые семь месяцев текущего года реализация электромобилей в стране увеличилась почти в два раза.

    Минпромторг сообщил о росте продаж новых экологичных машин на 91% по итогам первого полугодия. При этом спрос на подержанные электрокары среди россиян возрос на треть.

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    25 августа 2026, 16:39 • Новости дня
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    @ Daniel DeSlover/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель агентства Say Agency Анна Субчева назвала не соответствующей действительности информацию о выборе новых городов для выступления американского музыканта Канье Уэста.

    Она подчеркнула, что команда не рассматривает варианты с Москвой или Екатеринбургом, передает РИА «Новости».

    «Нет, мы решаем вопрос с «Газпром Ареной», – сообщила Субчева, комментируя слухи о поиске альтернативной сцены для артиста.

    Ранее в прессе появились сообщения о возможном изменении места проведения мероприятия. Это произошло после того, как представители петербургского стадиона якобы заявили о невозможности принять концерт.

    Напомним, представители «Газпром Арены» исключили возможность проведения концерта без подписанного договора аренды.

    Организаторы гастролей подтвердили получение американским рэпером предоплаты за выступления в России.

    Анонсы российских мероприятий остались на официальном сайте музыканта.

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    25 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусские военные проведут масштабные оперативно-тактические учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны с использованием российских тренировочных баз, сообщило Минобороны республики.

    Мероприятия пройдут с 25 августа по 10 сентября текущего года, уточнили в пресс-службе белорусского военного ведомства, передает РИА «Новости».

    «С 25 августа по 10 сентября 2026 года... проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО», – отмечается в официальном заявлении министерства.

    Начальный этап тренировок предполагает отработку защиты стратегических объектов и армейских подразделений от воздушных атак условного противника. Военнослужащие зенитных ракетных частей также выполнят задачи по совершению маневров.

    Заключительная, активная фаза учений пройдет на территории России. Авиационные и зенитные ракетные подразделения проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук.

    Президент России Владимир Путин называл причину проведения совместных военных маневров с Белоруссией.

    В прошлом году белорусские военнослужащие анонсировали боевые пуски из систем «Полонез-М» на территории российского полигона.

    Ранее летчики из соседней республики осуществили пуски ракет с истребителей Су-30СМ на полигоне Ашулук.

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    25 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    Добровольцы отряда «БАРС-Курск» погибли в приграничье

    Хинштейн: В Курской области героически погибли двое бойцов «БАРС-Курск»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Глушковском районе Курской области при выполнении боевых задач героически погибли двое бойцов добровольческого формирования «БАРС-Курск», сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    Двое бойцов добровольческого отряда «БАРС-Курск» погибли в ходе боевых действий на территории Глушковского района, сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Мах.

    «Трагичные вести из Курского приграничья. Сегодня при выполнении боевой задачи в Глушковском районе смертью храбрых погибли два добровольца бригады «БАРС-Курск»... Обязательно представим их к государственным и региональным наградам», – сообщил глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях бойцы бригады «БАРС-Курск» из пулемета сбили украинскую крылатую ракету «Фламинго».

    В феврале текущего года при атаке дронов на объект энергетики в Беловском районе погиб еще один доброволец этого подразделения.

    В Хинштейн вручил государственные и региональные награды отличившимся участникам формирования.

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    25 августа 2026, 20:05 • Новости дня
    При ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара
    При ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Пристень Валуйского округа Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

    По информации из канала оперштаба в Max, в результате инцидента пострадали два человека, которых оперативно госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу.

    «В Валуйском округе в селе Пристень FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Супруги были доставлены в Валуйскую ЦРБ. У женщины диагностировали множественные осколочные ранения лица, шеи, спины – состояние тяжелое. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки», – говорится в сообщении.

    Пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь. Транспортное средство супругов получило серьезные повреждения.

    В середине августа три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область.

    В начале месяца украинские БПЛА атаковали территории четырех муниципалитетов региона.

    В мае беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в районе села Стригуны.

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    25 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    Кортеж с американскими дипломатическими машинами проехал по центру Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Москвы заметили организованную колонну автомобилей с американскими дипломатическими номерами, следовавшую в сопровождении эскорта.

    По центральным улицам российской столицы проехали несколько автомобилей с американскими дипломатическими номерами, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Транспортные средства передвигались в сопровождении эскорта. Другие подробности произошедшего не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внуково.

    пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность переговоров с представителями США на текущей неделе.

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    25 августа 2026, 19:24 • Новости дня
    В Днепропетровской области объявили эвакуацию после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Днепропетровской области объявили экстренную эвакуацию населения из-за мощного взрыва и последовавшего за ним масштабного пожара.

    Самаровская районная госадминистрация Днепропетровской области объявила об эвакуации жителей Песчанской общины после взрыва и возникшего крупного пожара, передает ТАСС.

    «В связи с проведением эвакуации населения из опасной зоны просим жителей сохранять спокойствие и четко выполнять указания представителей власти, полиции и спасателей», – говорится в сообщении госадминистрации.

    Причины взрыва, который привел к масштабному пожару, в настоящее время остаются неизвестными. Местная полиция и Госслужба по чрезвычайным ситуациям пока воздерживаются от комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на складе пиротехники в Днепропетровской области вспыхнул сильный пожар.

    Весной в самом Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв.

    В прошлом году украинские власти объявили об эвакуации детей из этого региона.

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    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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