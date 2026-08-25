Украинский беспилотник атаковал грузовик возле больницы в Луганске

Tекст: Елизавета Шишкова

«Дрон типа «Хорнет» атаковал Scania рядом с городской многопрофильной больницей №2», – сообщило правительство республики, передает ТАСС.

В результате атаки никто из людей не получил ранений. Пострадал только транспорт и строительные материалы для ремонта медучреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Южный окружной военный суд назначил двадцать лет колонии за подготовку убийства командира воинской части в Ростове-на-Дону.

Неделей ранее эта же инстанция вынесла приговор украинскому диверсанту за планирование подрыва железнодорожных путей на Кубани.

В апреле суд отправил за решетку на двадцать шесть лет организатора покушения на чиновницу из Мелитополя.