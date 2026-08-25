Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Украинский беспилотник атаковал грузовик возле больницы в Луганске
В Луганске украинский беспилотник типа «Хорнет» нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю Scania, припаркованному возле городской многопрофильной больницы №2, сообщило правительство ЛНР.
«Дрон типа «Хорнет» атаковал Scania рядом с городской многопрофильной больницей №2», – сообщило правительство республики, передает ТАСС.
В результате атаки никто из людей не получил ранений. Пострадал только транспорт и строительные материалы для ремонта медучреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Южный окружной военный суд назначил двадцать лет колонии за подготовку убийства командира воинской части в Ростове-на-Дону.
Неделей ранее эта же инстанция вынесла приговор украинскому диверсанту за планирование подрыва железнодорожных путей на Кубани.
В апреле суд отправил за решетку на двадцать шесть лет организатора покушения на чиновницу из Мелитополя.