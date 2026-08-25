Вылетевший из Германии военный самолет США передал сигнал тревоги

Tекст: Алексей Дегтярёв

Воздушное судно поднялось в небо с немецкой авиабазы Шпангдалем. В момент передачи сигнала самолет находился над территорией Чехии, сообщает РИА «Новости».

Борт подал код Squawk 7700, который представляет собой универсальный сигнал транспондера. Пилоты используют его для оповещения об общей чрезвычайной ситуации на борту.

При этом подача такого сигнала не всегда свидетельствует о непосредственной угрозе авиакатастрофы.

Месяцем ранее вылетевший из Германии американский военно-транспортный самолет прервал рейс на Ближний Восток из-за проблем со связью.

В конце июня транспортник Boeing C-17A Globemaster III экстренно вернулся на немецкую базу Рамштайн после подачи сигнала тревоги.

Весной военный борт США совершил посадку в Турции после трансляции аналогичного аварийного кода 7700.