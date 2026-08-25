Источники в Пакистане и Иране: Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

Tекст: Антон Антонов

«Прекращение огня согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе», – заявили источники РИА «Новости».

По их данным, официальное объявление о прекращении огня стороны сделают в ближайшие дни. Источники уточнили, что в соответствии с Исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч между сторонами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военное командование Ирана в июне объявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения США условий перемирия.

В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

