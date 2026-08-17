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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    17 августа 2026, 06:30 • Новости дня

    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения, отметив, что оно показало способность стран-участниц объединиться ради защиты своих территорий.

    «Очень рад видеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется, и страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг – ух ты!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону.

    Политический аналитик и ВЗГЛЯД разбирались, против кого объединились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.


    16 августа 2026, 06:13 • Новости дня
    США начали десятки расследований поставок оружия на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Силовые структуры США и Украины совместно проверяют возможные злоупотребления при передаче военной помощи Киеву, изучая десятки сообщений о нарушениях.

    Американские ведомства проводят не менее 49 расследований, касающихся поставок вооружений на Украину, передает ТАСС со ссылкой на данные украинских правоохранителей.

    В проверках участвуют представители Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, а также ФБР, ВМС и ВВС.

    Со стороны Киева с ними взаимодействуют Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), полиция и офис генерального прокурора. Правоохранительные структуры объединили усилия для строгого контроля за распределением военной поддержки Киеву.

    С начала 2026 года США получили 26 обращений о вероятных злоупотреблениях при передаче помощи. По итогам рассмотрения этих сигналов в десяти случаях были официально начаты расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2025 году заявлял о масштабном воровстве западных средств на Украине. Аудиторы США выявили нарушения при выделении Киеву 26 млрд долларов. Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине.

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    14 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    @ Bonnie Cash-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после «разгрома» Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    «А после того как мы закончим разгром Ирана... довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о контроле ВМС Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

    В июле американский лидер заявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов и о неспособности Ирана этому воспрепятствовать.

    Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Накануне в Ормузском проливе были атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    15 августа 2026, 13:19 • Новости дня
    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя захватить твитом

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом».

    Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади прокомментировал недавние слова президента США о том, что Ормузский пролив станет частью США, передает «Интерфакс».

    «Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда», – написал политик в социальных сетях.

    Замминистра отметил, что «ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом», а движение судов будет регулироваться исключительно решениями иранской стороны.

    Гарибабади добавил, что Тегеран намерен поддерживать блокаду до тех пор, пока Вашингтон не признает свое поражение. Он призвал американские власти прекратить опираться на фантастические выдумки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США  пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией.

    Несколькими днями ранее американский лидер заявил о полном контроле Вашингтона над этой акваторией.

    В ответ на враждебные действия Соединенных Штатов Тегеран отказался разблокировать судоходство по данному маршруту.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США.

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    16 августа 2026, 03:05 • Новости дня
    Президент Колумбии попросил Трампа приостановить действие пошлин

    Президент Колумбии попросил Трампа приостановить пошлины

    Президент Колумбии попросил Трампа приостановить действие пошлин
    @ Sebastian Marmolejo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья сообщил о десятиминутном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, которого поблагодарил за помощь в борьбе с последствиями землетрясения.

    Де ла Эсприэлья добавил, что Трамп выразил соболезнования жертвам стихии и солидарность с пострадавшими колумбийскими семьями. Президент Колумбии сообщил американскому коллеге, что у страны впереди тяжелый период восстановления из той «апокалиптической экономической ситуации», которая досталась Эсприэлье.

    «Также я попросил его рассмотреть временную приостановку высоких тарифов, которые затрагивают колумбийские продукты, с целью облегчить положение наших предпринимателей, которые переживают очень трудные времена из-за последствий землетрясения», – написал президент Колумбии в соцсети Х

    Де ла Эсприэлья назвал разговор с Трампом «очень дружелюбным и сердечным», отметив расположение американского лидера к Колумбии и ее народу.

    «Сегодня, более чем когда-либо, альянс между Колумбией и Соединенными Штатами является непременным для нашей любимой нации», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после разрушительного землетрясения в Колумбии пропали сотни человек. В городе Кали из-за мощных подземных толчков обрушились 19 зданий. Президент страны ввел режим бедствия в стране.

    Кроме того, землетрясение в Колумбии парализовало главный маршрут экспорта кофе.

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    15 августа 2026, 23:34 • Новости дня
    Канадцы потребовали выслать американского посла из страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальное обращение в Палату общин Канады с требованием объявить посла США в стране Пита Хукстру персоной нон грата преодолело необходимый порог для рассмотрения канадским парламентом.

    Инициатива граждан Канады преодолела отметку в 171 тыс. голосов при необходимых 500, передает Al Jazeera со ссылкой на местные СМИ.

    В петиции американский дипломат обвиняется в «неоднократных публичных заявлениях, подрывающих канадско-американские дипломатические отношения».

    Недовольство жителей вызвано словами Хукстры о поддержке идеи президента США Дональда Трампа сделать Каналу американским штатом. Кроме того, в прошлом году представитель Вашингтона обвинял канадских чиновников во вмешательстве в американские выборы и угрожал последствиями из-за критики тарифной политики.

    Авторы петиции выдвинули правительству три ключевых требования. Они настаивают на отзыве дипломата, проведении двусторонних консультаций о нарушении Венской конвенции и парламентском расследовании американского вмешательства во внутренние дела Канады.

    Документ был зарегистрирован 21 июля жительницей Калгари Лиэнн Уокер и получил поддержку лидера Партии зеленых Элизабет Мэй. Теперь канадский парламент обязан дать официальный ответ на требования граждан в течение 45 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назначенец президента США в июне поставил под удар американскую программу слежки. Бывший советник президента США Питер Наварро призвал рассекретить имя инициатора дела о «российском вмешательстве».

    Глава Пентагона Хегсет опубликовал график полетов истребителей в семейном чате мессенджера Signal, но президент США отказался увольнять своих подчиненных за это.

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    15 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атаковано судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    Согласно заявлению государственной нефтяной компании, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ситуация находится под контролем, передает Reuters со ссылкой на WAM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа два судна этой компании подверглись нападению в Ормузском проливе. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

    Несколькими днями ранее коммерческий корабль ADNOC также попал под ракетный обстрел в этой же акватории.

    Белый дом пригрозил объявить данный пролив американской территорией после «разгрома» Ирана.

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    16 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    WP узнала о растущем недовольстве Трампом у союзников США в Персидском заливе

    WP: Союзники США в Персидском заливе недовольны Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство Трампом, а лидеры стран региона обеспокоены тем, что президент США не способен реализовать дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном.

    «В регионе Персидского залива растет недовольство Вашингтоном, и союзники США все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп не способен обеспечить дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном, заявляют арабские и западные официальные лица», – пишет Washington Post (WP).

    Три чиновника и бывший американский дипломат заявили газете, что правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едины в своем недовольстве администрацией США. Некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных американских военных объектов на своей территории.

    «Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», – сказал один из чиновников стран Персидского залива.

    По его словам, гнев в отношении Соединенных Штатов достиг своего пика с момента нападения США и Израиля на Иран в феврале.

    Страны Персидского залива по-прежнему полагаются на Вашингтон как на близкого партнера в сфере безопасности и крупного поставщика оружия, а в Катаре и Бахрейне расположены крупные американские базы.

    Однако это недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты. Аналитики говорят , что в ближайшей перспективе эти факторы вряд ли существенно изменят ситуацию в регионе, но некоторые страны уже начали изучать варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.

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    15 августа 2026, 23:48 • Новости дня
    В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу

    В Иранe загрязнение Ормуза оценили в триллионы долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В сети появились кадры нефтяного пятна, распространяющегося из Персидского залива к берегам иранского острова Кешм, загрязнение зафиксировано в трех прибрежных районах и на некоторых участках морской поверхности, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Этот инцидент – лишь один из наглядных примеров масштабного загрязнения – как явного, так и скрытого, которое за последние десятилетия ухудшило состояние вод Персидского залива и Оманского моря, а также морской экосистемы региона, нанеся ущерб прибрежным районам Ирана на триллионы долларов», – написал Багаи в соцсети Х.

    Остается открытым вопрос о компенсации нанесенного ущерба. В числе возможных ответчиков называются страны-потребители энергоресурсов, страховые компании судов и участники военных действий в регионе.

    Иран, обладающий самой протяженной береговой линией, настаивает, что все стороны, получающие выгоду от судоходства через Ормузский пролив, несут  ответственность за устранение последствий.

    «Каждая сторона, получающая выгоду от коммерческого судоходства через Ормузский пролив, несет как юридическую, так и моральную обязанность по устранению экологического ущерба, нанесенного Персидскому заливу и Оманскому морю», – подытожил Багаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Caroline Bezengi дало течь у юго-западного побережья Омана. Иран заявил, что удары США по энергетической инфраструктуре Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм. Нефтяное пятно растянулось на 12 километров побережья Омана.

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    16 августа 2026, 14:27 • Новости дня
    Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США
    Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Фитнес-приложение Strava раскрыло маршруты более 1,3 тыс. пользователей на военных объектах США на Ближнем Востоке, став подсказкой для ударов.

    Как пишет Sky News, свыше 1,3 тыс. пользователей Strava делились тренировками с американских военных баз на Ближнем Востоке, публикуя точные маршруты и время пробежек, велозаездов и заплывов. Журналисты обнаружили тысячи таких активностей внутри объектов США на передовой войны с Ираном. Эти данные позволяли увидеть распорядок дня на базах, перемещения военнослужащих, а также схему развертывания и вывода контингентов, включая объекты, не обозначенные на общедоступных картах.

    В материале приводится пример аккаунта подрядчика ВМС США, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме в Бахрейне. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crowne Plaza, а через шесть дней Иран ударил по этому отелю, ранив двух сотрудников Пентагона. На иорданской авиабазе Муваффак-ас-Салти до начала конфликта американские военные выложили сотни тренировок.

    Во время перемирия 76% маршрутов на этой базе начинались или заканчивались у казарм в восточной части объекта, по которым 17 июля Иран нанес удар, в результате чего погибли трое военнослужащих. Эксперты, опрошенные телеканалом, сочли возможным использование Strava для разведки и назвали данные приложения угрозой безопасности, поскольку они часто связаны с настоящими именами и аккаунтами пользователей в социальных сетях.

    После обращения журналистов в Пентагоне их перенаправили в Центральное командование США (CENTCOM), но там на запрос не ответили. При этом еще в 2018 году власти США предупреждали, что Strava может использоваться для определения местонахождения военнослужащих, и тогда же были ограничены функции геолокации. Sky News также обнаружил сведения о 12 тыс. тренировок с британской авиабазы Акротири на Кипре и пробежки трех пользователей на территории израильского ядерного центра в Димоне.

    Представитель Strava заявил, что компания уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности пользователей и предоставляет им инструменты для ограничения доступа к их данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании.

    Командование США планирует запретить военнослужащим на Ближнем Востоке использование личных гаджетов из-за риска утечки данных и ракетных ударов по базам.

    Французские военно-морские силы ранее столкнулись с утечкой секретной информации о базе атомных подлодок через фитнес-приложение Strava.

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    14 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    В Бельгии объяснили дорогой бриллиантовый подарок Трампу

    Алмазная отрасль Бельгии опровергла связь подарка Трампу с отменой пошлин

    Tекст: Мария Иванова

    Подаренный президенту США золотой перстень с бриллиантами не являлся платой за торговые преференции и отмену американских импортных тарифов на алмазы, заявила представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ине Тассиньон.

    Официальный представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ине Тассиньон подтвердила, что преподнесенное Дональду Трампу украшение было исключительно подарком, передает РИА «Новости».

    «Как отраслевая федерация мы по-прежнему полностью поддерживаем этот перстень как подарок Соединенным Штатам и гордимся тем, что он символизирует: бельгийское мастерство, алмазные традиции Антверпена и прочные экономические связи между Бельгией и США», – заявила она.

    Вопросы у американских сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Ричарда Блументаля возникли из-за того, что вскоре после вручения перстня европейские природные алмазы освободили от новых пошлин. Законодатели потребовали до 24 августа разъяснить обстоятельства передачи кольца. В AWDC подчеркнули, что отмена тарифов обсуждалась несколько месяцев и никак не связана с ювелирным изделием.

    Перстень из 18-каратного золота, украшенный 321 бриллиантом, 56 сапфирами, 13 изумрудами и шестью рубинами, представили в июне на праздновании 250-летия независимости США в Брюсселе. Стоимость изделия составляет около 35 тыс. долларов.

    Представители отрасли отметили, что идея подарка возникла исключительно в связи с американским юбилеем.

    Антверпен ежегодно поставляет в США алмазы на сумму около 2 млрд долларов. Отмена 10-процентной пошлины позволит избежать дополнительных платежей примерно на 200 млн долларов в год. В центре добавили, что решение об отмене тарифов имеет экономическое обоснование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз потребовал от Вашингтона объяснений из-за введения новых таможенных пошлин.

    Сенатор Элизабет Уоррен запросила у Белого дома причины заморозки санкций против России.

    Исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена Ари Эпштейн ушел в отставку на фоне антироссийских ограничений.

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    16 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз

    Иран и Оман договорились по карте судоходства через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и Оман, как два прибрежных государства, уже почти три месяца ведут интенсивные переговоры о создании безопасного морского маршрута, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью.

    «Несмотря на препятствия со стороны США, эти переговоры [Тегеран-Маскат] за последние три недели достигли позитивного и перспективного прогресса, было достигнуто соглашение по карте морских маршрутов», – приводит слова Багаи Press TV.

    Он добавил, что обсуждения по ряду оставшихся вопросов продолжаются, включая совместное заявление, которое должны выступить Тегеран и Маскат.

    Представитель МИД Ирана подчеркнул, что ирано-оманская договоренность представляет собой независимое соглашение между двумя прибрежными государствами, направленное на обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив при сохранении суверенитета обеих стран.

    Багаи подчеркнул, что процесс полного восстановления безопасности в Ормузском проливе и нормального прохода торговых судов зависит от прекращения «противоправных действий, вмешательства, угроз и военно-морской блокады, введенной США, а также от выплаты компенсаций за нарушения обязательств, имевших место в течение последних двух месяцев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу.

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    16 августа 2026, 05:15 • Новости дня
    В Лексингтоне при стрельбе погиб один и ранены четыре человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу вечером в парке в Лексингтоне, штат Кентукки, в результате стрельбы погиб один человек и четверо пострадали, среди них двое подростков.

    В парке имени Чарльза Янга в центре Лексингтона произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек. По данным полиции, четверо пострадавших получили опасные для жизни ранения, в том числе двое взрослых, 14-летний и 4-летний ребенок, передает Fox59.

    Власти не предоставили никакой информации о подозреваемом или погибшем. Арестов пока не производилось. Полиция Лексингтона заявила, что на угрозы для общественности нет.

    Подробности о подозреваемом или погибшем пока не разглашаются.

    Губернатор Энди Бешир объявил о стрельбе неподалеку от места проведения ужина Демократической партии Кентукки в отеле Hyatt Regency в центре Лексингтона.

    «Прежде чем продолжить, я должен сообщить вам, что сегодня вечером у нас есть неприятные новости. Примерно в полутора милях отсюда, с начала нашего ужина, произошла стрельба. Думаю, пять человек получили ранения, и, вероятно, один человек погиб», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 15-летний подросток получил 100 лет тюрьмы за убийство женщины. Жертвами стрельбы в американском штате Айдахо стали три человека. В США школьник открыл стрельбу по одноклассникам.

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    15 августа 2026, 02:36 • Новости дня
    Хуситы ударили дронами по заводу Aramco в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в районе Джизана на юге Саудовской Аравии, сообщает подконтрольное движению агентство SABA.

    Со ссылкой на военный источник SABA сообщает, что по объекту были запущены два беспилотника, при этом «попадание было точным».

    Подчеркивается, что удар стал ответом на нарушение Саудовской Аравией воздушного пространства и суверенитета Йемена в провинциях Саада и Хаджа. Военный источник добавил, что силы хуситов намерены и дальше отвечать на любые, как он выразился, нарушения суверенитета Йемена и нападения на страну, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» ранее также атаковало беспилотником нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джизане.

    В июле Saudi Aramco временно приостановила работу крупного нефтеперерабатывающего завода в Джидде из-за повреждений от удара хуситов.

    В начале августа хуситы нанесли удар беспилотником по аэропорту города Наджран на юге Саудовской Аравии.

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    16 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями

    Пентагон опубликовал карту с включенной в Израиль Палестиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральным командованием США (CENTCOM) распространило карту ближневосточного региона, на которой палестинские земли оказались включены в состав израильского государства без обозначения границ.

    Командующий Центральным командованием Брэд Купер завершил 10-дневную поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетил шесть стран и авианосец ВМС США в Аравийском море.

    Сообщение об этом в соцсети Х сопровождалось картой региона, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан показаны как часть Израиля. Линии госграницы между  палестинским анклавом и территорией Западного берега нет.

    Независимость Палестины признают 157 государств мира, в том числе Россия. США  отказываются признавать палестинское государство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в мае назвал условие ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке. ООН сообщила, что более 1,2 тыс. палестинцев убиты израильскими силами после прекращения огня. Президент США объявил о завершении конфликта в анклаве осенью 2025 года.


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    14 августа 2026, 13:12 • Новости дня
    Американский суд потребовал объяснить сокрытие документов Эпштейна о Трампе

    Суд США обязал Минюст объяснить сокрытие записей о Трампе из досье Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Американский суд обязал министерство юстиции прояснить причины утаивания рукописных записей из дела Джеффри Эпштейна, касающихся обвинений в адрес Дональда Трампа.

    Федеральный судья Эммет Салливан потребовал от американского ведомства объяснить отказ публиковать часть файлов Джеффри Эпштейна, сообщает канал ABC.

    Речь идет о записях интервью с женщиной, выдвигавшей неподтвержденные обвинения против президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    «Федеральный судья в четверг потребовал от юристов министерства юстиции объяснить, почему некоторые материалы из файлов Эпштейна были скрыты от общественности», – говорится в материале. Салливан также выразил обеспокоенность сокрытием рукописных заметок с обвинениями в адрес политика.

    Минюст оправдывает свои действия тем, что документы схожи с уже обнародованными отчетами ФБР, а их публикация грозит деанонимизацией потерпевших. Однако судья подчеркнул, что закон о прозрачности файлов Эпштейна не делает исключений для дублирующих материалов. В июне Салливан уже признавал правки в документах нарушением закона.

    Ведомство настаивает на законности своих действий и просит отложить разбирательство на два месяца. Сам Трамп категорически отрицает любые правонарушения. Напомним, Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году после обвинений в секс-торговле. В январе этого года Минюст объявил о завершении публикации более 3,5 млн файлов по его делу.


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