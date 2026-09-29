У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Италия вывела свои войска из Ирака
Италия завершила 12-летнее военное присутствие в Ираке
Италия завершила вывод своих вооруженных сил из Ирака, положив конец 12-летнему военному присутствию в этой стране, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.
Министр заявил, что присутствие итальянских вооруженных сил в Ираке завершилось с возвращением последних военнослужащих, которые занимались вывозом и перемещением материально-технических средств, передает РИА «Новости».
Крозетто добавил, что итальянские военные в течение 12 лет участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России), обеспечении безопасности страны, а также подготовке иракских вооруженных сил и сил безопасности Иракского Курдистана.
При этом завершение военного присутствия не приведет к прекращению отношений Италии с Ираком, сотрудничество будет продолжено в формах подготовки, обмена опытом и развития возможностей иракской армии.
Отмечается, что основная часть контингента покинула Ирак к марту 2026 года, а в последние недели там оставались лишь те, кто отвечал за логистику. Два итальянских карабинера останутся в Ираке в рамках миссии ЕС EUAM Iraq.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини.
В прошлом месяце экс-министр обороны Украины стал советником Крозетто.
Летом Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ