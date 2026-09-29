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Украина выделила 11 млн долларов на резервные дата-центры
Корецкий: Украина выделила 11 млн долларов на резервные дата-центры
Правительство Украины направит более 11 млн долларов на формирование резервных государственных дата-центров для повышения устойчивости информационных систем, сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
Кабинет министров Украины выделил более 11 млн долларов на создание резервных государственных дата-центров. По словам Корецкого, финансирование направлено на укрепление информационной безопасности государственных структур, пишет РИА «Новости».
«Правительство выделило 518,3 млн гривен (11,5 млн долларов) из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов», – сообщил Корецкий в своем Telegram-канале.
Финансовые ресурсы будут направлены на формирование территориально распределенных резервных площадок и облачной инфраструктуры. Кроме того, планируется закупка серверного оборудования, программного обеспечения, а также систем резервного копирования и восстановления данных. Ожидается, что эти шаги обеспечат более оперативное возобновление работы государственных цифровых сервисов в случае их повреждения.
Накануне Корецкий анонсировал перенос государственных серверов в подземные укрытия. Глава украинского правительства допустил полное отключение интернета на территории страны из-за повреждений инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные нанесли групповой удар по крупным центрам обработки данных в Киеве.