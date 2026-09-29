У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Додик на встрече с Путиным в Кремле выразил поддержку целям СВО
Лидер правящей партии Республики Сербской Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке целей специальной военной операции и признал правоту Москвы в отношении действий Запада.
Глава государства провел в Кремле встречу с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем и лидером правящей партии Милорадом Додиком, передает РИА «Новости». В ходе переговоров Додик поблагодарил Путина и высказал полную поддержку целям спецоперации на Украине.
Он подчеркнул, что российский лидер всегда был прав в своих предупреждениях относительно политики западных стран.
Милорад Додик добавил, что абсолютно согласен с позицией Москвы, и напомнил, что на протяжении всего этого времени находился рядом с Россией и всегда открыто заявлял о своих взглядах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России отметил историческую связь народов России и Республики Сербской.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке к переговорам с лидерами Республики Сербской.