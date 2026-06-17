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Володин: Нарушения в тарифах ЖКХ 65 регионов превысили 10 млрд рублей
В коммунальные тарифы необоснованно включили более 10 млрд рублей, собранных с граждан на модернизацию сетей, но так и не потраченных по назначению, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин рассказал в Max о результатах проверок Федеральной антимонопольной службы. «Речь идет о том, что ресурсоснабжающие организации изначально заложили в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но, как показали результаты проверок, по назначению средства потрачены не были», – написал он.
С начала года ведомство обнаружило необоснованно включенные в стоимость услуг средства на сумму четыре млрд рублей. Во втором полугодии прошлого года этот показатель составил 6,59 млрд рублей. В результате деньги с граждан собирались, однако качество предоставляемых услуг не улучшалось.
Парламентарий подчеркнул, что выделяемые на обновление коммунальной инфраструктуры финансы должны расходоваться строго по назначению. Выявление более десяти млрд рублей необоснованных начислений свидетельствует о формальном подходе региональных властей к вопросам тарифообразования.
Для усиления государственного контроля в апреле вступили в силу новые нормы, позволяющие антимонопольному ведомству самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. Если местные чиновники неоднократно проигнорируют предписания, им грозит безальтернативная дисквалификация на срок до трех лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при установлении тарифов на тепло и воду в 65 регионах страны.
В апреле текущего года в России вступили в силу новые правила государственного контроля за тарифообразованием в сфере ЖКХ.
Месяцем ранее Государственная дума одобрила наделение ведомства правом самостоятельного пересмотра предельных уровней платежей.